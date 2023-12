Últimos dias para encontrar com os Minions no Shopping ABC

O Shopping ABC, um dos principais centros comerciais da região, recheia o seu Natal com a visita ilustre dos Minions, personagens populares do cinema e tema da decoração natalina do empreendimento deste ano. A ação acontece nos dias 1, 2, 8 e 9 de dezembro, no período das 15h às 19h, situada no piso térreo, próximo a entrada principal do shopping.

Durante o encontro, visitantes de todas as idades terão a oportunidade de interagir diretamente com os personagens e capturar momentos especiais em família. A iniciativa é aberta ao público, não exige agendamento prévio e o funcionamento é por ordem de chegada. As vagas são limitadas por sessão.

Em paralelo, alinhando-se com as celebrações natalinas, o Shopping ABC integrou os Minions na decoração festiva do local. O tema está colorindo os corredores e áreas comuns do empreendimento, buscando levar os clientes, literalmente, ao mundo mágico dos Minions.

Além do Meet&Greet, o Shopping ABC oferece diversas atividades temáticas. Entre elas, uma plataforma de dança interativa denominada ‘Aquarela’, brinquedos giratórios para todas as idades e uma árvore de Natal com mais de 10 metros de altura. “O grande destaque fica por conta da presença de um Minion gigante, medindo mais de 7 metros, situado no primeiro piso do shopping, que encanta toda a família”, finaliza Flávia Tegão, gerente de marketing do Shopping ABC.

Serviço

Programação de Natal 2023 no Shopping ABC

Meet & Greet

Datas: 01, 02, 08 e 09 de dezembro

Horário: das 15h às 19h

Programação completa e regulamento disponível em www.shoppingabc.com.br.

Decoração e ativações

Período: até dia 24/12/2023

Piso Térreo: ‘Aquarela’ e ‘La Bamba’;

Piso 1: Brinquedo de Cordas, ‘Bola Gira’, Trono do Papai Noel e Trono Pet e o Minion gigante.

Shopping ABC

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda – Santo André – SP