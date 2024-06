Último final de semana de festa junina no Tietê Plaza Shopping conta com shows e quadrilhas

O arraiá do Tietê Plaza Shopping chega em seu último final de semana e nos dias 21 a 23, o evento mais empolgante do ano promete continuar levando muita alegria aos amantes das festas de São João. Para finalizar com chave de ouro, a festa recebe atrações musicais pra lá de emocionantes, assim como comida típica e brincadeiras em um espaço temático com bandeirinhas e barracas para que todos possam aproveitar.

Entre as atrações estão Renato Barros trazendo sucessos das músicas sertanejas, Lorena Alexandre com tributo à saudosa Marília Mendonça, as quadrilhas Tra la la, Tradição SP e São Pedro, a banda Trio Malaquias representando o melhor do forró, além do cantor Danilo Danado, interpretando as melhores do cantor Wesley Safadão.

Em sua 4ª edição, o shopping espera receber mais de 20 mil pessoas até o fim da festa tradicionalmente conhecida pelos moradores da região de Pirituba. Neste último final de semana, a quermesse também recebe o público da escola estadual da região, Raul Fragoso que escolheu o Tietê Plaza Shopping como endereço para comemorar ao lado de pais e alunos. Outras personalidades musicais também estarão presentes na data para completar a festança.

“Um dos eventos mais aguardados do ano na região é a nossa festa junina que há três anos recebe milhares de pessoas que buscam o que há de melhor em um arraiá. Selecionamos cuidadosamente todas as nossas atrações para atrair ainda mais o público e proporcionar uma festa com muita alegria”, diz Jessica Zanela, gerente de marketing do Tietê Plaza Shopping.

Serviço

Festa Junina – Tietê Plaza Shopping

Endereço: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Local: Estacionamento – Piso G2

Data: 14, 15, 16, 21, 22 e 23/06

Horários: Sexta 18h às 22h

Sábados 14h às 22h

Domingos 14h às 20h

Valor: Entrada gratuita