Rajadas de vento de até 126 km/h provocam prejuízos em SP nesta quinta (24)

Rajadas de vento provocaram prejuízos nesta quinta-feira (24) em São Paulo, segundo a Defesa Civil paulista. O maior registro foi em Ourinhos, a cerca de 380 km da capital paulista, no oeste do estado, com 126 km/h.

Em Avaré, no oeste do estado e a cerca de 270 km de São Paulo, rajadas de vento destruíram um centro de exposições. Não houve vítimas.

Logo pela manhã, ventos de até 40 km/h provocaram a queda de uma árvore de grande porte na rua Tenente Júlio Prado Neves, Tremembé, zona norte da cidade de São Paulo.

Não houve vítimas, mas além de obstruir a via, ela destruiu parte do imóvel e caiu sob a fiação da rede elétrica. A energia teve de ser desligada por causa da remoção da árvore.

Em Taubaté, no vale do Paraíba, a queda de uma árvore atingiu uma casa e um carro. Conforme a Defesa Civil, foram reportadas de até 76 km/h no município. O mesmo aconteceu em Ubatuba.

Um ciclone extratropical em formação sobre o Uruguai, que provocou rajadas de vento de até 133,2 km/h nesta quinta no Rio Grande do Sul, influencia na ventania registrada em São Paulo.

De acordo com a MetSulmeteorologia, um complexo cenário meteorológico envolvendo a formação do ciclone, a presença de ar quente, pressão atmosférica muito baixa e a atuação de uma corrente de jato (vento) em baixos níveis da atmosfera vai favorecer o episódio de tempo severo no centro-sul do Brasil até esta sexta (25).

A Defesa Civil paulista montou um gabinete de crise que vai operar entre quinta e sexta-feira (25) com a presença de representantes das forças de segurança do estado e das concessionárias de serviços públicos.

‘”De acordo com os meteorologistas, um sistema que atualmente está no Sul do país cria condições para rajadas de vento intensas. Atenção especial para a Baixada Santista e região metropolitana de São Paulo. Com isso, o órgão realizará atividades preventivas nessas regiões, em especial em áreas mais vulneráveis, com risco de desabamentos, alagamentos e ocorrências relacionadas a descargas elétricas”, diz a Defesa Civil, em nota.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, diz que não há previsão de temporais para noite desta quinta-feira na capital e as precipitações devem variar que fraca a moderada intensidade, com rajadas localizadas de ventos. Entretanto, afirma, o solo encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra.]

MAIORES RAJADAS DE VENTO REGISTRADAS NESTA QUINTA EM SÃO PAULO

– Ourinhos – 126 km/h

– Jales – 78 km/h

– Taubaté – 76,7 km/h

– Cachoeira Paulista – 75,2 km/h

– Dracena – 62 km/h

– Valparaíso – 60 km/h

– Lins – 55 km/h

– Presidente Prudente – 52 km/h

– Avaré – 45km/h

– Ribeirão Preto – 80km

– Sorocaba – 50km/h

– Ubatuba – 55km/h

– Litoral Norte – 55km/h

– Baixada Santista – 50km/h

– Vale do Paraíba – 80km/h

Fonte: Defesa Civil de SP