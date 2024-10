Boulos fala em clima de virada e decisão na reta final, e Nunes diz confiar em reeleição

A campanha de Guilherme Boulos (PSOL) disse ver um “sentimento de virada” diante da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24), enquanto a de Ricardo Nunes (MDB) afirmou que ele segue confiante na reeleição.

O levantamento mostrou que Boulos oscilou dois pontos para cima e registrou 35% das intenções de votos, enquanto Nunes oscilou dois pontos para baixo e marcou 49%. A vantagem do prefeito, que era de 18 pontos, passou a ser de 14 pontos.

Em nota, a equipe de Boulos afirma que a pesquisa confirma o crescimento da candidatura e expressa o sentimento de virada. Também aponta a oscilação para cima da rejeição de Nunes, que passou de 35% para 37% -o psolista ainda lidera na rejeição, porém oscilou para baixo, de 56% para 55%.

Eles ainda celebram que a campanha de Boulos oscilou positivamente entre os eleitores de Pablo Marçal (PRTB), de 8% para 11% -neste segmento, o prefeito também oscilou para baixo, de 77% para 74%.

O deputado federal busca crescer entre os eleitores do autodenominado ex-coach e aceitou um convite feito por ele para participar de uma live marcada para as 12h desta sexta-feira (25). Buscando “furar a bolha”, Boulos justifica a presença afirmando que não tem medo de dialogar com ninguém.

A campanha do psolista afirma que “eleição se decide nos últimos dias” e que “São Paulo terá uma virada histórica no próximo domingo”.

A aposta é que o debate da TV Globo, a partir das 22h desta sexta-feira (25), ajude a atrair indecisos e dar um impulso na reta final.

Outro dado do Datafolha destacado por aliados de Boulos nos bastidores foi a queda na certeza do voto em Nunes. A parcela dos entrevistados que respondem que com certeza votariam no emedebista era de 48% há duas semanas, na primeira pesquisa do instituto no segundo turno, e agora é de 41%. A leitura no comitê do psolista é que Nunes possui um eleitor volátil, que ainda poderia mudar de ideia na última hora.

Já a equipe de Nunes disse estar confiante de que os eleitores elegerão o atual prefeito no próximo domingo (27).

“A campanha de Ricardo Nunes vê o resultado da pesquisa Datafolha com serenidade e humildade”, diz em nota.

Apesar do clima antecipado de vitória depois do primeiro turno, na última semana Nunes tem adotado o discurso de que “não existe eleição ganha”.

Interlocutores da campanha do prefeito afirmam que a oscilação positiva de Boulos na pesquisa (de 33% para 35%), em comparação à semana anterior, não é motivo de preocupação.

Sobre a participação do adversário em sabatina organizada por Marçal, a equipe considera um ato de “desespero” incapaz de angariar votos para Boulos, sobretudo daqueles que votaram no empresário no primeiro turno.

A campanha não prevê mudança de estratégia para se descolar ainda mais do adversário. Nunes deve cumprir pelo menos uma última agenda aberta, uma caminhada, no sábado (26).

Além disso, com vantagem entre religiosos e evangélicos, a previsão é de que, na manhã desta sexta-feira (25), o prefeito visite uma paróquia e passe o dia se preparando para o último debate do segundo turno. As agendas de Nunes em igrejas foram frequentes ao longo do segundo turno.