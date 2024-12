Última chamada para compras de Natal nos shoppings da Multiplan em SP e ABC

Quem ainda não garantiu os presentes de Natal e do amigo secreto, os shoppings da Multiplan em São Paulo e ABC — MorumbiShopping , Shopping Vila Olímpia, Shopping Anália Franco e ParkShopping São Caetano — estão com horários estendidos para facilitar a vida dos clientes. Até o dia 23/12, todos funcionarão das 10h às 23h, com exceção de domingo, 22/12, quando o MorumbiShopping, Shopping Anália Franco e ParkShopping São Caetano abrirão das 10h às 21h, enquanto o Shopping Vila Olímpia funcionará das 12h às 21h. No dia 24/12, véspera de Natal, os quatro empreendimentos serão abertos das 9h às 18h, garantindo tempo extra para encontrar o presente perfeito e para aquele registro com o Papai Noel.

Ainda é possível aproveitar o momento para um passeio em família e se encantar com as mágicas decorações de Natal de cada shopping. O MorumbiShopping apresenta sua “Vila Rústica de Natal”, com uma árvore externa de 40 metros no Atrium e cenários no vão central, incluindo uma árvore interna de 13 metros e um presépio interativo. Para os pequenos, há um parquinho no Atrium externo e brinquedos pagos, como carrossel e trenzinho. O Papai Noel recebe visitantes no Piso Superior.

Já o Shopping Vila Olímpia comemora seus 15 anos com a decoração “Natal no Circo”, transformando o espaço em um encantador picadeiro. A Praça Central conta com uma árvore em formato de tenda circense, acompanhada por personagens temáticos e um urso iluminado de três metros na entrada principal. No 3º Piso, o bom velhinho recebe famílias e animais de estimação, enquanto as crianças podem desfrutar de brinquedos e oficinas temáticas.

O Shopping Anália Franco comemora seus 25 anos com uma decoração especial que inclui uma árvore externa de 19 metros e uma rotação interna de 12 metros. A área infantil oferece brincadeiras gratuitas, como balanços e escorregadores, enquanto Papai Noel espera para fotos em um cenário interativo e instagramável.

Por fim, o ParkShopping São Caetano apresenta o “Natal no Parque”, inspirado nos antigos parques de diversões. A Praça de Eventos traz uma roda-gigante de 7 metros, uma Xícara Maluca e uma árvore de 12 metros decorada em vermelho e branco. No Piso L2, está o bom velhinho com um trono especial para pets, completando o clima natalino.