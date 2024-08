UFSCar adota CadÚnico para comprovação de renda para o SiSU

Simplificar, agilizar o processo de avaliação e adotar um instrumento com critérios consolidados em nível nacional para atestar a condição de renda de candidatos e candidatas a vagas reservadas pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Estas são as principais motivações para a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ter optado pela adesão ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) a partir do SiSU 2025. O documento será exigido apenas para candidatos/as que concorrem às vagas reservadas para pessoas com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo.

Para o Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE), Djalma Ribeiro Junior, a adoção do CadÚnico como instrumento exclusivo para verificação da condição de renda vai agilizar o processo de análise e favorecer o processo de seleção para a Universidade. Mas, de acordo com Ribeiro Júnior, “a principal motivação é o uso de um mecanismo adotado em todo território nacional, construído a partir de critérios que permitem a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais”, destaca.

Outro aspecto importante, de acordo com o Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, é a simplificação do processo. Não será mais necessário levantar toda uma documentação referente à pessoa candidata e aos membros de seu núcleo familiar para atestar, no momento de pré-matrícula, a situação socioeconômica. “Com a nova medida, será necessário o Extrato de Consulta Completa do Cadastro Único, obtido pelo aplicativo e pela plataforma na qual a pessoa acompanha o seu Cadastro Único”, explica Djalma Ribeiro.

Abrangência nacional

O Cadastro Único é o principal instrumento do Estado brasileiro para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, do Pé de Meia, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Auxílio Gás, do Programa Minha Casa Minha Vida, entre outros. Além disso, ele também pode servir como critério para a seleção de beneficiários de programas oferecidos pelos governos estaduais e municipais.

Na UFSCar, o Conselho de Graduação (CoG) aprovou, em reunião realizada no dia 7 de junho, a proposta de adoção exclusiva do Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, para a comprovação de renda dos candidatos no ingresso pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para 2025 e que optarem por concorrer a uma das vagas reservadas para pessoas com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo

O Pró-Reitor de Graduação da UFSCar, Daniel Leiva, explica que a adesão ao CadÚnico como forma para comprovação de renda é um dos avanços já colocados em prática “para simplificar e agilizar o processo de ingresso pelo SiSU”. “Outras universidades têm feito isso e com êxito. Entendemos que é uma mudança que vai fortalecer ainda mais o ingresso”, completa.

Como se cadastrar?

Candidatos e candidatas interessados/as em participar do SiSU 2025 da UFSCar e que pretendem se candidatar às vagas reservadas para pessoas com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo devem se inscrever no CadÚnico. A inscrição deve ser feita por meio de solicitação na unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próxima ou na Secretaria de Assistência Social do município onde residem.

Em média, de acordo com a Coordenadoria da Seção de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de São Carlos, o processo de cadastramento é rápido e precisa ser realizado presencialmente. Para que a família possa ser cadastrada, é importante ter uma pessoa responsável pela família para responder às perguntas do cadastro. Essa pessoa deve fazer parte da família, morar na mesma casa e ter pelo menos 16 anos.

Após o cadastro, já no dia seguinte é possível ter acesso ao Número de Identificação Social (NIS), emitido pela CAIXA. Mas o acesso ao Extrato de Consulta Completa do Cadastro Único, documentação que será exigida pela UFSCar no ato da pré-matrícula para comprovação de renda para candidatos ao SiSU 2025, o prazo é bem maior: a emissão deste documento leva, em média, cerca de 90 dias. Portanto, quanto antes for o início do procedimento de cadastramento melhor. Orientações detalhadas sobre como se cadastrar no CadÚnico podem ser obtidas no site https://cadunico.dataprev.gov.br/#/home. É importante levar os documentos de todas as pessoas da família, principalmente os CPFs de todos. É bom também levar um comprovante de residência, de preferência a conta de energia elétrica.

Caso candidatos e candidatas possuam inscrição, é preciso assegurar que as informações estejam atualizadas. Para atualizar os cadastros, é necessário seguir as informações disponíveis no site https://cadunico.dataprev.gov.br/#/como-atualizar, ou dirigindo-se, presencialmente, aos órgãos responsáveis pela política de transferência de renda do município. Se houve mudança de endereço, se as crianças mudaram de escola, vieram pessoas novas morar na casa, alguém mudou de emprego ou perdeu o trabalho, a pessoa responsável pela família precisa ir ao local de atendimento para atualizar o cadastro.