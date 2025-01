UE não aceitará ameaças às suas fronteiras após comentários de Trump

Na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, afirmou que a União Europeia não permitirá que nações externas ameacem suas fronteiras soberanas. A declaração foi uma resposta direta aos comentários do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que manifestou interesse em que os EUA assumissem o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá.

Trump, em uma entrevista recente, não descartou a possibilidade de ações militares ou econômicas para concretizar sua visão expansionista. Barrot expressou ceticismo quanto à ideia de uma invasão da Groenlândia, enfatizando que a ilha, que pertence à Dinamarca há mais de 600 anos, não seria alvo de hostilidades norte-americanas.

“Certamente não podemos imaginar uma situação em que a União Europeia aceite qualquer tipo de agressão às suas fronteiras. Somos um continente forte e unido”, declarou Barrot durante sua participação no programa da rádio France Inter.

Além disso, o ministro francês destacou que, embora não acredite em uma invasão iminente, a atual dinâmica global pode favorecer aqueles que são mais fortes. “Se você me pergunta se os EUA invadirão a Groenlândia, eu diria que não. Contudo, vivemos tempos em que as relações internacionais podem ser definidas pela força“, afirmou.

Barrot concluiu seu discurso pedindo à União Europeia que permaneça vigilante e fortaleça suas capacidades defensivas diante de potenciais ameaças, sublinhando a importância de não se deixar intimidar por discursos agressivos vindos de outras potências mundiais.