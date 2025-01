Trump propõe Canadá como 51º Estado e gera reações internacionais

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a manifestar suas ambições expansionistas ao compartilhar em suas redes sociais, especialmente na plataforma Truth Social, dois mapas que integram o Canadá ao território americano. As imagens foram apresentadas com a legenda “Estados Unidos” e adornadas pela bandeira nacional.

Essa provocação ocorre em um momento em que Trump havia anteriormente ameaçado utilizar sua “força econômica” para transformar o Canadá no 51º estado dos EUA. A declaração foi prontamente contestada pelo primeiro-ministro canadense em exercício, Justin Trudeau, que afirmou categoricamente: “Não há a menor chance de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos”.

À medida que se aproxima de um possível retorno à Casa Branca, Trump tem gerado debates na mídia internacional com suas declarações de natureza imperialista. Além de seu interesse pelo Canadá, o republicano expressou intenções de anexar outros territórios, como o Canal do Panamá e a Groenlândia, esta última sendo uma região sob a jurisdição da Dinamarca e localizada entre os oceanos Atlântico e Ártico. Em uma declaração polêmica, ele também sugeriu renomear o Golfo do México como “Golfo da América”.

A resposta do governo panamenho foi clara ao afirmar que a posse do Canal do Panamá é “não negociável“, enquanto as ameaças relacionadas à Groenlândia suscitaram reações contundentes na União Europeia. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, enfatizou a soberania do território europeu, declarando à rádio France Inter: “A Groenlândia é um território da UE, que não permitirá que outras nações, independentemente de quais sejam, violem suas fronteiras soberanas”.