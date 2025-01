Líder da Groenlândia se encontra com Rei da Dinamarca após declarações de Trump

Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, terá uma reunião programada com o rei Frederik da Dinamarca em Copenhague. Este encontro ocorre em um contexto de tensões políticas após declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que expressou interesse em adquirir a ilha autônoma, pertencente à Dinamarca.

Trump, que assumirá a presidência em 20 de janeiro, afirmou na terça-feira que não descarta a possibilidade de utilizar ações militares ou econômicas para efetivar a incorporação da Groenlândia aos Estados Unidos. Na mesma data, seu filho mais velho, Donald Trump Jr., realizou uma visita particular à ilha.

A visita de Egede à capital dinamarquesa estava previamente agendada e seu partido político, de viés esquerdista, defende a independência da Groenlândia em relação à Dinamarca. Embora tenha anunciado um adiamento na reunião com o rei sem explicações detalhadas, a corte real confirmou que o encontro ainda ocorrerá.

Com uma população de cerca de 57 mil habitantes, a Groenlândia faz parte do Reino da Dinamarca há 600 anos e atualmente exerce um grau significativo de autonomia como um território semissoberano. As relações entre as duas regiões têm se deteriorado nos últimos anos devido a reclamações sobre abusos históricos enfrentados pelos groenlandeses durante o período colonial.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, manifestou sua incredulidade quanto à possibilidade de que as ambições expansionistas de Trump resultem em uma intervenção militar dos EUA na Groenlândia. A Dinamarca mantém responsabilidade pela defesa e segurança da ilha; no entanto, suas capacidades militares são limitadas.

Em resposta às ameaças de tarifas comerciais por parte de Trump contra a Dinamarca, Frederiksen enfatizou que uma guerra comercial não seria um caminho desejável. Vale destacar que a Dinamarca é sede da Novo Nordisk, uma das empresas mais valiosas da Europa, reconhecida pela produção do medicamento Wegovy, amplamente utilizado nos Estados Unidos.

A declaração pública de Trump sobre a intenção de ampliar o controle territorial dos EUA gerou inquietação entre aliados internacionais menos de duas semanas antes de sua posse. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, declarou à rádio France Inter que “não há chance de a União Europeia permitir que outras nações ataquem suas fronteiras soberanas”.

No discurso de Ano Novo, Egede reiterou que a Groenlândia não está à venda e intensificou os apelos por independência em relação à Dinamarca. Por sua vez, o governo dinamarquês reafirmou que a decisão sobre o futuro do território cabe exclusivamente ao povo groenlandês. É importante lembrar que em 2019 Trump cancelou uma visita à Dinamarca após Frederiksen ter rejeitado sua proposta de compra da Groenlândia.