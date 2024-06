UBSs de Mauá abrem neste sábado para a vacinação contra a poliomielite

Neste sábado (08/06), Mauá realiza o Dia D de vacinação contra a poliomielite. O objetivo é avançar na imunização das crianças com menos de cinco anos, contra a chamada paralisia infantil. Além desta ação, nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que funcionarão das 8h às 17h, será possível atualizar a carteira de vacinação contra doenças como sarampo, rubéola, hepatite A, caxumba, meningite, gripe e Covid. No local é preciso apresentar a carteirinha de vacinação.

Entre outras ações promovidas nos postos de saúde neste sábado, estará a testagem rápida para sífilis, HIV e hepatites. Para realizar os testes, será necessário apresentar um documento com foto.

Quem não puder ir no sábado, os pais ou responsáveis poderão levar as crianças ou adolescentes às UBSs de segunda a sexta, das 8h às 17h. As unidades Magini, Flórida e Zaíra II aplicam vacinas contra a Covid até às 20h.

Além disso, a testagem para Sífilis, HIV e Hepatites está disponível todos os dias, exceto finais de semana, no Centro de Referência em Saúde (CRS) rua Santa Helena, nº 19, Centro, das 8h às 16h.