BRK apoia o movimento Outubro Rosa

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, apoia o movimento Outubro Rosa e realizou nesta terça-feira, dia 22 de outubro, uma palestra para alertar e conscientizar seus funcionários (as) sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A palestra ministrada pela psicóloga e enfermeira Roberta Souza reforçou a importância do autoexame e de consultas regulares, o que permite às mulheres identificar alguma anormalidade e aumentam assim as chances de um diagnóstico precoce da doença.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais frequente da doença em mulheres, depois do câncer de pele. Para o Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos em 2024, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres.

A doença é relativamente rara antes dos 35 anos, mas acima desta idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. O Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis.

“O autoexame é uma das principais recomendações para contribuir com o diagnóstico precoce do câncer de mama. Entretanto, ele não substitui o exame clínico, portanto é fundamental agendar uma ida ao médico para realizar os exames de check-up com frequência”, destaca Leandro Nascimento Lionardo, responsável pela área de Saúde Ocupacional da BRK em Mauá.

Nesse Outubro Rosa, a BRK destaca que vida merece um toque de cuidado.