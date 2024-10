Mauá terá tarifa zero no transporte coletivo no segundo turno das eleições

No próximo domingo, 27 de outubro, quando haverá o segundo turno das eleições Mauá terá tarifa zero no transporte público municipal. A medida foi adotada pela primeira vez em 2022 e foi repetida em 6 de outubro deste ano, no primeiro turno do pleito, quando mais de 70.500 passageiros foram beneficiados. Esta iniciativa segue uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza estados e municípios a facilitarem o acesso dos cidadãos às seções eleitorais. O decreto, que estabelece a gratuidade no transporte, foi publicado no Diário Oficial do Município em 30 de julho de 2024.

A resolução também está de acordo com a normativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Resolução nº 23.736/2024, que incentiva políticas que garantam a participação popular no pleito. Assim, as catracas do terminal central e dos ônibus municipais estarão liberadas a partir das primeiras viagens de domingo, por volta das 4h, e se estenderão até o encerramento da operação, com a última viagem de cada linha.

Conforme o decreto, a frota disponível deverá ser a mesma dos dias úteis, garantindo a capacidade necessária para atender os eleitores. No entanto, cabe à empresa concessionária do transporte coletivo assegurar que motoristas e cobradores tenham a oportunidade de votar, sem comprometer o funcionamento do sistema.