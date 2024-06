Ubiratan Figueiredo comemora lei que proíbe venda de animais não castrados

A atuação do Vereador Ubiratan Figueiredo da ONG e do Deputado Estadual Rafael Saraiva, destacou o crescente compromisso político com a causa animal. Em um movimento significativo para a proteção animal, os parlamentares trabalharam muito junto ao Governo do Estado, e conseguiram o envio e a aprovação de um projeto de lei pioneiro, que inclusive é muito similar ao que ainda tramita em São Caetano do Sul, de autoria do Vereador Ubiratan Figueiredo da ONG.

A nova legislação proíbe a venda de animais com menos de 120 dias de vida, que não estejam castrados, microchipados e vacinados. Além disso, exige que os filhotes permaneçam com suas mães por no mínimo seis semanas e veta a exibição de animais em vitrines fechadas ou em condições que causem estresse.

Este projeto representa um marco importante na luta pelo bem-estar animal, estabelecendo padrões mais altos para a comercialização e cuidados importantes com os filhotes. A medida visa combater práticas prejudiciais e garantir que os animais tenham um início de vida saudável e seguro, livre de exploração comercial precoce.

A atuação de parlamentares como Rafael Saraiva e Ubiratan Figueiredo da ONG, destaca o crescente compromisso político com a causa animal. Esses projetos refletem uma conscientização sobre a necessidade de leis mais rigorosas para proteger os animais e punir aqueles que não respeitam sua dignidade e direitos, o que ao que tudo indica, vem sendo acolhido e bem recepcionado pelo Governo do Estado.

Após sanção, a nova lei terá validade em todo o Estado de São Paulo. A sinergia entre o experiente Vereador Ubiratan, e o jovem Deputado, Rafael Saraiva, demonstra que a paixão pela causa animal transcende gerações, e movimenta os bastidores políticos em todo o país.

Em época eleitoral, o que não faltam são pretensos candidatos que nunca fizeram nada pela causa animal, e que nem de longe conduzem suas vidas para a causa animal, aparecendo, agora, em vídeos nas redes sociais com um cachorrinho no colo, e pedindo o voto do eleitorado, dizendo-se da causa, todavia, a população está atenta e ligada em quem é, e quem não é de verdade. Ubiratan e Saraiva são sem sombra de dúvidas ícones consolidados na causa animal.

“A pauta animal foi a que mais avançou em São Caetano neste último mandato, e no Estado de São Paulo, observo feliz o brilhantismo do trabalho do Rafael Saraiva. Estou muito orgulhoso de todos os avanços que estamos conquistando para os Direitos e Defesa dos animais aqui na cidade e no Estado. Estou vivendo para assistir os frutos das sementes plantadas. O Rafael é um verdadeiro protetor, e me encheu de orgulho quando fomos apresentados, ouvir ele dizer que já conhecia o meu trabalho na causa, e que eu fui um dos que o inspirou a cuidar dos animais. O Rafael é brilhante!”, finalizou o Ubiratan.

Com a sanção dessa nova lei estadual, São Paulo se posiciona como um líder na proteção animal, estabelecendo um precedente para outras regiões do Brasil seguirem. A esperança é que essas medidas incentivem uma mudança nacional em como os animais são tratados e cuidados, garantindo-lhes uma vida digna e respeitosa.