TV Colosso retorna aos palcos com musical inédito em São Paulo

O icônico programa infantil que conquistou as telas brasileiras nos anos 90, TV Colosso, retorna de forma triunfante com um espetáculo musical inédito. Com a estreia marcada para o dia 8 de março, em São Paulo, o musical reunirá o elenco original da atração que foi exibida pela TV Globo entre 1993 e 1997.

A direção e a proposta do musical

A direção artística do projeto é atribuída a Luiz Ferré, um dos criadores do programa. Ele descreve TV Colosso – O Musical como uma “comédia musical para toda a família”, que promete resgatar a essência do programa através de uma narrativa envolvente. O roteiro é assinado pelo cartunista Adão Iturrusgarai, que fez parte da equipe da TV Colosso, e pelo escritor André Catarinacho, conhecido por seus trabalhos em séries como Bugados e Diário de Luli.

A dramaturgia do musical conta ainda com a contribuição da autora Thereza Falcão, famosa por suas novelas de sucesso como Avenida Brasil e Joia Rara. O espetáculo irá intercalar números musicais típicos do gênero com cenas que irão utilizar bonecos de luva, manipulados por profissionais experientes. Grande parte dos dubladores será composta pelos artistas originais, como Mônica Rossi, que dará voz à personagem Priscila, e Mário Jorge de Andrade, que interpretará Gilmar.

Objetivo do espetáculo e planos futuros

Segundo Ferré, o objetivo é reintroduzir esses personagens memoráveis para uma nova geração, destacando sua relevância contemporânea. “Eles são super contemporâneos, pop e bonitos”, afirmou em entrevista ao Estadão. Após a temporada em São Paulo, o espetáculo seguirá para o Rio de Janeiro, onde ficará em cartaz entre abril e maio.

A origem e o sucesso do programa

A TV Colosso nasceu da parceria entre Ferré e seu sócio Beto Dorneles, ambos provenientes do grupo de teatro de bonecos Cem Modos. A atração inicialmente tinha uma previsão de duração de três a quatro meses, enquanto a Globo desenvolvia um novo formato para um programa apresentado por Angélica. No entanto, devido ao sucesso estrondoso, o programa permaneceu no ar por cinco anos e foi exibido em quase 40 países.

A proposta do programa era misturar humor e criatividade, características marcantes do grupo teatral envolvido na produção. “Levamos para o programa características de nosso grupo de teatro, que era voltado para o humor. A TV Colosso era nonsense e irreverente”, destacou Ferré. Essa autenticidade permitiu que tanto crianças quanto adultos se identificassem com os personagens apresentados.

A figura carismática da Priscila foi inspirada em três produtoras que trabalhavam com Ferré na época, sendo o nome da personagem uma homenagem a uma delas. O criador ressaltou que muitos telespectadores viam reflexos de suas próprias experiências profissionais nos personagens: “As pessoas identificavam seu chefe nos personagens ou o puxa-saco do trabalho”. Influenciado por programas como Vila Sésamo, The Muppets e Banana Split, Ferré explica que essas referências ajudaram na transição do teatro de bonecos para a linguagem televisiva.