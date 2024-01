Tutoria gratuita oferecida pelo Carlos Kopcak muda trajetórias de vida

A missão do Centro de Formação Carlos Kopcak, equipamento da Prefeitura de Diadema, é de auxiliar o diademense no seu projeto de vida por meio da educação. Nesse sentido, os resultados de muitos dos jovens que frequentaram a Tutoria Individual e gratuita – por exemplo, conquistando a tão sonhada vaga no ensino superior – comprovam que o Centro está no caminho certo.

Moradora do bairro Eldorado, Carolina Felix de Souza, 18 anos, é uma das jovens que teve o apoio da tutora indicada pelo Kopcak e alcançou seus objetivos: média de 611,86 no Enem, 920 pontos na redação exigida pela avaliação e, como passou também na Fuvest, uma vaga no curso de Letras na USP (Universidade de São Paulo).

A jovem, que também fez, concomitantemente, o Cursinho Popular Eldorado, instituição parceira do Centro de Formação Carlos Kopcak, não tem dúvidas sobre a importância desse apoio em sua recente conquista. “Eu acho o programa de tutoria espetacular e sem dúvida me auxiliou muito pois, apesar de fazer cursinho aos sábados, ter a tutoria durante a semana foi fundamental para que eu não me sentisse perdida.”

Segundo ela, seus objetivos principais ao participar da tutoria foram aprofundar os estudos e melhorar aspectos em que sentia precisar de auxílio, como foco, procrastinação e conteúdos específicos, como redação. “Fui acompanhada pela tutora Rafaela, que foi muito importante na minha preparação para o Enem. Toda semana ela propunha um tema, eu fazia uma redação, ela corrigia e me falava o que precisava ser melhorado. Isso, em conjunto com o cursinho popular, me auxiliaram muito.”

Rafaela Jorgino Silva, a tutora de Carolina, explica um pouco o processo de tutoria, um tipo de apoio a estudantes ainda pouco compreendido. “Eu costumo dizer que a tutoria funciona como uma bússola que guia os tutorandos no objetivo que desejam chegar. Esse processo ocorre de forma individual, pois desse modo conseguimos auxiliar da melhor maneira possível cada um em sua jornada.”

Ainda segundo a profissional, sua tutoria no Carlos Kopcak funciona em quatro etapas: a primeira tem como objetivo a criação de vínculos entre a tutora e o tutorando, inclusive com a definição de seus objetivos; na segunda etapa acontece o diálogo sobre o curso que o jovem deseja conquistar; na terceira etapa é elaborado um cronograma de estudos, enfocando as disciplinas em que há mais dificuldade; por fim, na quarta etapa são planejados os próximos passos, ou seja, quais conteúdos se pretende focar com mais intensidade.

De acordo com a educadora, o trabalho com os jovens foi prazeroso e gratificante. “Assim como todos os jovens que orientei, a Carolzinha era muito dedicada, inteligente e focada no objetivo que queria chegar. Estou muito feliz e tenho um orgulho imenso das minhas queridas tutorandas! Elas serão uma grande referência para muitos jovens!”, afirma.

Outra jovem que foi orientada por Rafaela, e que obteve ótimos resultados, foi Ana Carolina de Souza Ferreira, de 18 anos. A jovem, que também fez o Cursinho Popular Eldorado, passou da mesma forma na Fuvest e entrou na USP, mas no curso de Pedagogia, e fala sobre como foi sua tutoria. “A Rafaela foi um anjo nesse período tão difícil que é o vestibular e a transição para a vida adulta. Ela me ajudou com materiais e fizemos um cronograma de estudos baseado na minha rotina.”

Ainda segundo a jovem, o oferecimento pelo poder público municipal de algo como tutoria a jovens carentes da periferia, que não teriam como pagar por isso, é algo muito positivo. “É uma atitude maravilhosa que, com certeza, mudará o futuro de muitos moradores de Diadema. É sobre entender que a educação é o principal pilar capaz de transformar indivíduos e vidas. Diadema possui pessoas com um grande potencial de alcançar o que quiserem, e a valorização da educação acessível para todos é essencial para que isso aconteça”, afirma a futura pedagoga.

Centro de Formação

O Centro de Formação Carlos Kopcak, que fica na Rua Manoel da Nóbrega, 155, no Centro, foi fundado em setembro de 2022. No espaço são disponibilizados, gratuitamente, além da tutoria, cursos de Italiano, Espanhol, Inglês e um denominado Trilhas e Trajetórias – Orientação Profissional. Além disso, por meio de parcerias, o Kopcak oferece cursinhos preparatórios para o Enem.

Também com o estabelecimento de parcerias, o Centro de Formação oferta vagas de graduação por meio da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e de pós-graduação pela UAB (Universidade Aberta do Brasil).

Além dos cursos, os estudantes podem frequentar o Kopcak como espaço de convivência e local de estudos. A unidade conta com salas de aula, auditório, sala de reuniões, de informática, Wi-Fi gratuito e espaço de convivência.

O Carlos Kopcak funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, para informações e inscrições. O e-mail da instituição é educacaopopular.adm@gmail.com e o telefone é (11) 4051-5102.