Turnê nacional ‘Metallica Symphonic Tribute’ retorna com shows em São Paulo

Depois de percorrer nove cidades brasileiras em sua primeira fase, a turnê Metallica Symphonic Tribute” retorna a São Paulo no dia 24 de setembro (terça-feira), às 21 horas, no Teatro Bradesco (rua Palestra Itália, 500 – 3° Piso – Perdizes), levando ao público uma releitura emocionante dos maiores sucessos da banda norte-americana de heavy metal Metallica.

O show apresenta um repertório cuidadosamente selecionado, com clássicos como “Enter Sandman”, “Nothing Else Matters” e “No Leaf Clover”, interpretados por Roberto Oliveira (guitarra base e vocal), Johnny Prada (bateria), Alexandre Novaes (guitarra solo) e Robson Medeiros (baixo). Para dar ainda mais potência musical ao espetáculo, uma orquestra se junta à banda no palco. A experiência é imersiva, com efeitos de iluminação sincronizados com a performance musical do grupo e imponência sinfônica. Uma experiência já vivenciada pelo próprio Metallica, que no final dos anos 1990 gravou ao vivo o álbum “S&M”, acompanhado pela Orquestra Sinfônica de San Francisco, em concertos realizados no Berkeley Community Theatre, na Califórnia.

“O ‘Metallica Symphonic Tribute’ é mais do que um show, é uma experiência única que combina a força do metal com a grandiosidade da música sinfônica. O público pode esperar uma viagem musical inesquecível, com clássicos do Metallica interpretados de uma maneira totalmente nova e emocionante”, comenta o músico Roberto Oliveira, guitarrista e vocalista do tributo.

A turnê “Metallica Symphonic Tribute” é uma realização da LiveCo, empresa especializada na produção de eventos musicais, e desde abril já passou por São José dos Campos, Curitiba, Campinas, Uberaba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Belo Horizonte e Jundiaí. Nesta segunda fase da turnê, o espetáculo já passou por São Bernardo do Campo e Rio de Janeiro e, depois desta nova apresentação na capital paulista, seguirá para shows em Porto Alegre, Brasília e Goiânia.

“O ‘Metallica Symphonic Tribute´ é a concretização de um sonho nosso de proporcionar aos fãs brasileiros a experiência de assistir ao vivo às músicas desta que para nós é a maior banda da história do heavy metal mundial”, afirma o diretor executivo da Live Co., Régis Renan.

Segundo o empresário, o tributo reúne um repertório que será interpretado com maestria pela principal banda tributo ao Metallica do Brasil, junto de uma orquestra formada por músicos experientes, regidos pelo maestro Fernando Mathias. “Todos os músicos envolvidos atenderam prontamente ao nosso convite e estão se entregando com muita dedicação para que as apresentações impressionem o público”, finaliza.

Serviço

“Metallica Symphonic Tribute”

Data: 24 de setembro (terça)

Horário: 21 horas

Local: Teatro Bradesco (rua Palestra Itália, 500 – 3° Piso – Perdizes – São Paulo/SP)

Classificação: Livre

Ingressos:

Plateia Baixa lote 2: A partir de R$ 105,00

Plateia Alta lote 2: A partir de R$ 100,00

Camaroste lote 2: A partir de R$ 95,00

Balcão Nobre lote 2: A partir de R$ 65,00

Frisa Mezanino lote 2: A partir de R$ 75,00

Frisa Central lote 2: A partir de R$ 55,00

Vendas: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/metallica-symphonic-tribute-13429 (valor + taxa)

Realização: LiveCo