Turma do Pagode confirma os convidados de Mixturadin 3

O Turma do Pagode escalou um time de convidados de peso para a gravação de Mixturadin 3. Estão confirmadas as participações de Thiaguinho, Ferrugem, Sorriso Maroto, Dilsinho, Belo, Rodriguinho, Mumuzinho, Kamisa 10 e Xande de Pilares.

Com regravações de grandes sucessos e as inéditas “Duvido”, “Quem Vai Ter Coragem”, “Desobedeço”, “Suposto Namorado”, “Saudade Tatuada”, “Vergonha no Pagode”, “Foi Libertador”, “A Gente Colhe” e “Hoje é Dia”, o registro audiovisual será gravado nesta quarta-feira, 07 de agosto, no Varanda Estaiada, em São Paulo. Os ingressos são limitados e estão à venda no site Ticket 360.

A direção de Mixturadin 3 é de Thiago Beatriz e Fabiano Art e o cenário de Zé Carratu. A produção ficará a cargo do grupo e o lançamento está previsto para o último trimestre de 2024.

Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão TDP e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo) somam 10 milhões de seguidores nas redes sociais, 5.4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2.7 bilhões de visualizações no canal oficial no Youtube e 4.4 bilhões de áudio/vídeo streams nas plataformas digitais.

Serviço

Evento: Turma do Pagode – Gravação Mixturadin 3

Data: 07 de agosto (quarta-feira)

Horário: 15h (abertura da casa) / 17h (início da gravação)

Local: Varanda Estaiada

Endereço: Av. Magalhães de Castro, 6118 – Cidade Jardim – São Paulo – SP

Classificação etária: 18 anos

Ingressos no site Ticket 360