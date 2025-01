Turista encontra diversas baratas e peixes mortos em Praia Grande (SP) 

Um incidente inusitado causou preocupação entre os banhistas na Praia Grande, litoral de São Paulo, quando uma turista se deparou com uma quantidade significativa de baratas mortas na areia. A moradora de Osasco, Rosilene Mendes, de 56 anos, relatou sua surpresa ao encontrar os insetos enquanto passeava com sua filha, Maria Eduarda Mendes, de 16 anos, no último domingo (5).

A descoberta ocorreu por volta das 12h30, na região do bairro Canto do Forte. “Ficamos assustadas, pois essa foi a primeira vez que vimos baratas na praia. E era uma grande quantidade de baratas mortas. Também tinha peixes mortos”, afirmou Rosilene.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Maria Eduarda expressou seu espanto com a situação: “Olha isso, a praia cheia de barata. Isso é só aqui que eu estou gravando, entendeu? Mas tem um monte, um monte. Meu Deus, está lotado.” O conteúdo gerou repercussão e alcançou mais de 14 mil curtidas no Instagram em poucos dias.

A Prefeitura de Praia Grande emitiu um comunicado afirmando que o caso é considerado isolado e que investigações estão em andamento para entender a situação. Além disso, ressaltou os esforços contínuos para manter as praias limpas, incluindo operações noturnas para coleta de lixo.

“Apesar de todo esse esforço, o município conta com a colaboração da população para que não jogue lixo nas ruas e praias. Essa ação indevida acaba colaborando para a proliferação de pragas urbanas”, explicou a administração municipal.

A reportagem também buscou informações junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), mas não obteve resposta até o momento da atualização desta matéria.

O caso levanta preocupações sobre a higiene e a saúde pública nas áreas litorâneas, especialmente em uma região visitada por muitos turistas durante o verão.