Turismo paulista leva produtores rurais para feira mundial de frutas e verduras

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa da Fruit Attraction, uma das maiores feiras mundiais do setor de frutas e verduras, que acontece na capital paulista, de 25 a 27 de março. Pela segunda vez no Brasil, a feira promove o comércio entre a América e a Europa e destaca o papel do país no cenário mundial.

Em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a Setur-SP leva à feira produtores artesanais, parte deles das rotas gastronômicas consolidadas pelo Estado, que integram o Sabor de SP, o maior programa de valorização da gastronomia paulista.

Os produtores levarão chás de diversos sabores; além de apresentar banana, palmito, mandioca e outros legumes. Os itens e os produtores estarão em um estande de 192 m² do Governo de SP. No local, a equipe da Setur-SP também realizará atendimentos.

“A gastronomia é um dos principais atrativos do estado de São Paulo, e com a participação dos produtores rurais na Fruit Attraction, eles têm a oportunidade de apresentar seus produtos, divulgar os destinos, e gerar novos negócios”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens.

O Brasil é o maior mercado da América Latina do setor de frutas e verduras e o terceiro produtor mundial, com 40 milhões de toneladas produzidas por ano. Líder nacional, o setor de frutas de São Paulo cresceu 13% em relação a 2023. De acordo com Instituto de Economia Agrícola (IEA -Apta), da SAA, no ano passado foram comercializados mais de US$ 250 milhões. São Paulo também lidera a produção nacional de banana, com 26% do total produzido. O maior polo está no Vale do Ribeira. Enquanto a média nacional é de 14 toneladas de bananas produzidas por hectare, a do Vale do Ribeira é de 22.

“A fruticultura agrega valor, movimenta a economia, gera empregos e também preserva o meio ambiente. O estado é o líder de transição energética do Brasil, o que tem maior diversificação de culturas do país, além de ser o com melhor balança comercial. Por isso, é com muito prazer que digo que somos uma potência agroambiental e continuamos com o objetivo de crescer e gerar mais empregos, sendo exemplo para o Brasil”, disse Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento.

O estado de São Paulo conta com o Circuito das Frutas, região turística formada pelos municípios de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo. Nesses municípios, estão as principais culturas de uva, morango, pêssego, goiaba, ameixa, caqui, acerola, figo, lichia, jaboticaba, laranja, limão, avocado e tangerina.

Na última edição da Fruits Atraction, na capital paulista, a feira recebeu 12 mil visitantes. No total, 300 marcas expositoras marcaram presença e houve mais de 1000 reuniões com compradores internacionais.

Serviço

O quê: Fruit Attraction

Data: 25 a 27 de março

Horário: das 10h às 18h

Onde: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 Jabaquara, São Paulo

Valor: Entrada gratuita.

Credenciamento no site: https://easyexpo.com.br/v3/fruit/25/indvis