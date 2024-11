Turismo e Teatro fecham o mês de novembro em Mogi

Acontece nessa terça, 26/11, das 18h30 às 20h30, no Sesc Mogi, um bate-papo com três lideranças de base comunitária do litoral sul de São Paulo, trazendo as possibilidades de organização e mobilização de grupos da comunidade para impulsionar estas ações na região . Estarão no Encontro:

Turismo de Base Comunitária Cota 200 – Cubatão

Com Maria José de Araújo Silva

Através de projetos de urbanização e gestão social realizados pela CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, o TBC foi introduzido nos bairros Cotas. O projeto visa à organização comunitária estando implementando desde 2013 e vem adquirindo visibilidade e visitantes no decorrer dos anos. No TBC participam vários projetos, como o Ateliê Arte nas Cotas, o Projeto Cota Viva, Sabores da Serra, Com Com e o TBC.

Turismo de Base Comunitária Caruara – Santos – SP

Com Sandra Cristina Assumpção de Moraes

Foi iniciativa da Associação de Mulheres pelo Desenvolvimento Sustentável da Área Continental de Santos, recebendo visitantes que desejam conhecer a cultura local. A cultura caiçara é muito forte, sendo referência observada no trânsito de barcos e redes na comunidade e na origem de moradores que migraram de outras regiões caiçaras do Estado. A gastronomia é importante atrativo, utilizando receitas quilombolas e caiçaras, de onde vem parte das membras da associação que são também remanescentes quilombola.

Turismo de Base Comunitária Ilha Diana – Santos – SP

Com Patrícia dos Santos

Reduto de pescadores, cultura e culinária caiçara. Na Igreja, é celebrada, anualmente, a festa em devoção ao Bom Jesus da Ilha Diana. A comunidade desenvolve o turismo de base comunitária, com gastronomia, educação ambiental e passeios de barco pelo rio e manguezal da região

Mediação de Renata Antunes da Cruz

Bióloga de formação, é Guia de Turismo há 24 anos e proprietária da Caiçara Expedições Agência de Viagens e Turismo desde 2009. No seu portfólio de produtos estão os roteiros de turismo comunitário, os quais são amplamente requisitados e frutos de um trabalho de construção, respeito e amizade com todas as comunidades.

Serviço: Bate-Papo sobre Turismo de Base Comunitária | Dia 26/11 – Terça | das 18h30 às 20h30 | 12 anos+ | Grátis

Música | Shows

Gabriela Machado – Equilibrando no Acupe

Quinta, 28/11, 20h – Grátis – 12 anos +

Em seu primeiro trabalho autoral, Gabriela Machado apresenta um repertório que vai do choro ao frevo, passando por maxixe, polca, valsa, baião e samba. Suas composições refletem a riqueza rítmica brasileira. Em formação de quinteto a flautista e compositora estará acompanhada de acordeon, cavaquinho, violão de 7 cordas e bateria.

Flautista e compositora, Gabriela Machado atua na área popular e erudita, transitando tanto nas formações camerísticas quanto nas orquestrais. Atualmente está em fase de lançamento de seu projeto de músicas autorais, tendo realizado seu primeiro show solo em 2022 no projeto Instrumental Sesc Brasil.

Caras e Caretas para espantar a Caramunha

Samba de Bumbo

Com Cordão Sucatas Ambulantes

Domingo, 01/12, 16h, Grátis – Livre

Na intervenção o público será convidado a desfilar, brincar e se divertir com os bonecos cabeçudos animados pelo som grave do Samba de Bumbo, expressão artística cultural de matriz Bantu, reconhecida como patrimônio imaterial do estado de São Paulo.

Circo e Teatro | Espetáculos Gratuitos

Entre Truques e Poemas

Com Casca Trupe

Sábado, 30/11, 16h, Grátis – Livre

Dois artistas itinerantes montam e organizam suas parafernalhas para apresentarem seu show de circo! O Casca Fina está pronto e ensaiado para demonstrar as habilidades da trupe. No entanto, Casca Grossa quer declamar poesias. Agora, precisam decidir: truques ou poemas? Apesar da confusão, a plateia decide a próxima atração!

Boa noite, Boa Vista

Com Eduardo Mosrri

Sábado, 30/11, 19h, Grátis – 12 anos +

Ingressos Grátis uma hora antes do Espetáculo. Limite sujeito à capacidade local!

Um ator faz uma viagem-intervenção a Roraima, conhece a realidade das pessoas em situação de refúgio, cria um diário de bordo e o abre ao público. Com uma dramaturgia inédita, o intérprete faz uso dessa experiência vivida para falar de temas como ancestralidade, xenofobia, empatia e vida.

O ator, em um palco totalmente vazio. Nas mãos, um diário de bordo. Nas palavras, histórias de vida. E um convite ao público: embarcar em uma jornada pelas narrativas de refugiados que desembarcam no Brasil buscando nada além de sobrevivência.

Eduardo Mossri nasceu em São Paulo, capital, mas viveu grande parte da vida em Mogi das Cruzes. Ator, bacharel em Interpretação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), tem uma carreira firmada no teatro com mais de 20 montagens no currículo.

Após uma temporada de estudos em Londres, na Inglaterra, se apresentou com o monólogo “Ivan e os Cachorros”, de Hattie Naylor. Depois, veio o segundo monólogo, “Cartas Libanesas”, texto de José Eduardo Vendramini, que foi indicado aos Prêmios Shell, APCA e Aplauso Brasil na categoria melhor autor, além de participar de inúmeros festivais, inclusive internacionais.

Em 2019, viveu o médico Faruq na novela Órfãos da Terra, obra que ganhou um Emmy Internacional em 2020 como Melhor Telenovela.

Oficinas . Vivências . Aulas Abertas

Atividades Gratuitas. Acesso com senhas que são distribuídas 30 minutos antes das ações. Vagas Limitadas!

Dia 27/11, quarta-feira

19:30 – 21:00 – Diálogos Acessíveis: Parentalidades Atípicas

Dia 30/11, sábado

10:00 – 11:00 – Pilates de Solo

10:00 – 12:00/ 13:30 – 16:00 – Mediar Brincar Letrinhas Pretas

14:00 – 16:00 – Boneca Negra de Pano para crianças

14:00 – 16:30 – Clube da Horta

15:00 – 16:00 – Tchoukball

Dia 01/12, domingo

10:00 – 12:00/ 13:30 – 16:00 – LE’E RÍ MA’SA – pessoas que leem

10:00 – 11:00 – Hatha Yoga

14:00 – 17:00 – Bandeira Botânica

14:00 – 16:00 – Boneca Negra de Pano para crianças

15:00 – 16:00 – Tchoukball