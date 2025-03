Turismo de SP realiza workshop e lança cursos de qualificação gratuitos para Olímpia

Nesta quarta-feira, 26, em Olímpia, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em parceria com a Prefeitura de Olímpia, realiza o 3º workshop presencial de formação profissional e empregabilidade no turismo, iniciativa da Academia do Turismo SP, um programa de qualificação criado para atender à demanda crescente por mão de obra qualificada para o setor.

O workshop terá a participação de especialistas do meio acadêmico e empresarial para discutir tendências e desafios do setor, assim como as competências para o mercado de trabalho para um público formado por profissionais, estudantes e empreendedores. Olímpia recebe quatro milhões de turistas por ano, atraídos especialmente pelos parques aquáticos e museu da história e do folclore.

“O turismo se tornou um grande negócio para o município, que também sedia eventos e valoriza a sua cultura. Há uma grande demanda do setor turístico no local por mão de obra qualificada”, disse o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. O primeiro painel do workshop trata das habilidades exigidas pelo mercado e, o segundo, da empregabilidade no setor.

Na ocasião, o secretário Lucena também anuncia a realização de cursos presenciais gratuitos de qualificação para profissionais ligados ao turismo, ao lado do prefeito, Geninho Zuliani. Os cursos são uma resposta à demanda da região, e serão oferecidos pelo Centro Paula Souza, parceiro nas ações da Academia do Turismo SP, e realizados na prefeitura.

A estância turística de Olímpia foi o primeiro destino paulista a se tornar distrito turístico, há quase quatro anos, um marco para o desenvolvimento turístico da região das Águas Sertanejas. Conhecida como a Capital Nacional do Folclore, Olímpia recebe, por ano, cerca de quatro milhões de visitantes, um milhão a mais do que antes de se tornar distrito.

Sobre a Academia do Turismo

Maior programa de capacitação e formação no setor de turismo do Estado de São Paulo, tem o objetivo de atender a demanda crescente do setor por profissionais qualificados. A meta é oferecer 100 mil vagas para a qualificação de profissionais em hospitalidade, eventos e gestão, com cursos presenciais e online em 100 municípios, disponíveis até 2026. O programa Academia do Turismo abrange diversas frentes de qualificação, incluindo cursos rápidos de capacitação, incentivo à pós-graduação e mutirões de emprego, com o objetivo de tornar o setor mais inclusivo e repleto de oportunidades de crescimento profissional. O turismo é uma das forças da economia paulista, responsável por 9,6% do PIB estadual, atrás apenas da construção civil em termos de empregos gerados. O setor de turismo também emprega cerca de um milhão de trabalhadores com carteira assinada em São Paulo, de acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET).