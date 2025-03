Cursos gratuitos de hospitalidade e hotelaria abrem inscrições em São Paulo

Estão abertas as inscrições para os cursos de Camareira(o) e de Excelência no Atendimento em Serviços de Hospitalidade, em Osasco. Os cursos são presenciais, gratuitos, e fazem parte da Academia do Turismo, programa de capacitação profissional da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). A Academia já ofertou 22 mil vagas em 2024 e, até março deste ano, foram adicionadas 11 mil na plataforma, totalizando 33 mil oportunidades.

Os cursos de Camareira(o) e de Excelência no Atendimento em Serviços de Hospitalidade têm curta duração e são pensados para atender às demandas do mercado de turismo. “Conversamos com o setor turístico, para saber o que eles precisam no momento, e dialogamos mensalmente com os 25 parceiros da Academia para nos informarem quais cursos estão disponíveis. Dessa forma, conectamos o trabalhador ao mercado”, diz Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens.

As novidades estão disponíveis a todos os perfis de público, mas são voltadas especialmente para as mulheres que venceram a violência doméstica e desejam trabalhar com hotelaria. Os cursos são desenvolvidos em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, coordenado pelas empresárias Chieko Aoki, da Blue Tree Hotels, e Luiza Trajano, Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. O objetivo do grupo é criar medidas para ajudar mulheres vítimas de violência.

“Esta parceria é um marco significativo que demonstra como a colaboração entre sociedade civil e governo pode impactar a vida das pessoas mais vulneráveis. A ideia surgiu após uma palestra que eu e a Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil, fizemos na Equipotel, em outubro de 2024, numa conversa com as mulheres do grupo. O tema do combate à violência e suas soluções já vem sendo trabalhado fortemente pelo Grupo Mulheres do Brasil de Barueri e a parceria de sucesso aconteceu quando o Governo do Estado apoiou o nosso propósito no combate à violência doméstica. Nosso objetivo é de, juntos, gerarmos oportunidade de trabalho e de desenvolvimento profissional às vítimas como também prover o setor hoteleiro com profissionais capacitados e dedicados”, comenta Chieko Aoki.

De acordo com o Ministério do Trabalho, o turismo é um setor majoritariamente feminino (55%), e, em São Paulo, são 31 mil mulheres em atividades regulares relacionadas ao turismo e cerca de 25 mil homens, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A participação feminina é ainda mais numerosa em agências de viagem, operadoras de turismo, meios de hospedagem e no setor de alimentação.

“O lançamento dos cursos responde às demandas do mercado de trabalho e valoriza o papel fundamental dessas profissionais muitas vezes invisibilizadas. Com seu capricho e dedicação, elas transformam serviço em hospitalidade, elevando a experiência de todos. Além disso, a abertura de vagas para mulheres vítimas de violência representa um passo essencial para garantir dignidade e autonomia, promovendo inclusão e oportunidades reais de transformação”, disse Luiza Helena Trajano, Presidente do Grupo Mulheres do Brasil.

Apoio e certificação

Ao término dos cursos, os alunos recebem certificado, emitido pelo Senac, que apoia as iniciativas da Academia do Turismo. Além disso, a Prefeitura Municipal de Osasco e o Cioeste – Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo também apoiam os cursos.

“Em um momento em que a hotelaria se destaca como um setor promissor e em crescimento, com alta demanda por profissionais qualificados, o Senac São Paulo reafirma seu compromisso com a educação de excelência para todos que buscam uma carreira na hospitalidade. Nesta parceria, priorizamos a capacitação de mulheres com o objetivo de fortalecer o protagonismo feminino na economia hoteleira. Com uma abordagem prática e alinhada às exigências do mercado, os cursos garantem formação sólida, preparando as alunas para desafios e oportunidades na área”, disse Daniela Mendes, Coordenadora na Gerência de Desenvolvimento Educacional da área de Turismo e Hospitalidade no Senac São Paulo.

“Ao investir na formação de mulheres, a Secretaria contribui para uma força de trabalho mais diversa e hábil, impulsionando o crescimento econômico e social da cidade. Capacitar mulheres é uma estratégia essencial para promover a igualdade de gênero no mercado de trabalho, garantindo maior representatividade e equidade de oportunidades”, disse Talita Bottas, titular da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, ligada à Prefeitura de Osasco.

“A indústria do Turismo é a que mais precisa de recursos humanos para seu desenvolvimento, afinal, apenas o ser humano tem a sensibilidade do encantamento, conseguindo transmitir as emoções e contar histórias de lugares, pessoas, atrativos turísticos e culturais, até mesmo nos grandes centros urbanos, onde o turismo de negócios é muito forte. Por isso, o Cioeste possui uma ativa Câmara Técnica de Turismo e apoia os cursos da Academia do Turismo, para que possam ser qualificados os recursos humanos tão preciosos para o setor”, disse Luiz Américo Liza Junior, Secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico, Esporte e Lazer da Estância Turística de São Roque e Coordenador da Câmara Técnica de Turismo do Cioeste.

As inscrições se encerram no dia 31 de março e a primeira turma de “Excelência no Atendimento em Serviços de Hospitalidade” realiza os estudos em abril, e a de Camareira(o) inicia em maio.

Confira todas as datas e horários dos cursos:

Excelência no Atendimento em Serviços de Hospitalidade Período: 14/04/2025 a 30/04/2025 Dias: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 08h às 12h Local: Av. Mal. Rondon, 263 – Centro, Osasco – SP

Excelência no Atendimento em Serviços de Hospitalidade Período: 09/06/2025 a 25/06/2025 Dias: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30 Local: Av. Mal. Rondon, 263 – Centro, Osasco – SP

Camareira(o): técnicas, procedimentos e excelência no atendimento Período: 06/05/2025 a 05/06/2025 Dias: Terças e quintas-feiras, das 08h às 12h Local: Av. Mal. Rondon, 263 – Centro, Osasco – SP

(Aulas práticas em hotel parceiro)



Para se inscrever, acesse o site oficial ou envie um e-mail para: [email protected]