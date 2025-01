Turismo de SP realiza missão em Madrid

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa da Feira Internacional de Turismo (FITUR), em Madrid, apresentando um guia de projetos turísticos que juntos somam cerca de USD 200 milhões em investimentos. O secretário Roberto de Lucena participará de reuniões com companhias aéreas espanholas, operadoras de viagem e lideranças do turismo da Espanha, com o objetivo de incrementar a conectividade e ações promocionais.

A pasta participa, em conjunto com Visite São Paulo, Prefeitura de São Paulo, São Sebastião e Jaguariúna, do estande da Embratur com posto de trabalho.

Para a captação de investimentos a pasta estadual conta com o apoio do Ministério do Turismo, e parceria do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, CAF e ONU Turismo. Os projetos abrangem novos empreendimentos hoteleiros, centros de convenções, ampliações de projetos já existentes e outros investimentos e serão apresentados em rodadas de eventos de investimento promovidas pelo MTUR.

A FITUR, que ocorre de 22 a 26 de janeiro, é uma referência global no setor de turismo e nos mercados ibero-americanos, reunindo profissionais e empresas de turismo de todo o mundo. Além disso, atrai interessados nas últimas tendências do setor e no conhecimento dos destinos promovidos durante o evento.

Segundo os organizadores, o impacto econômico gerado pela feira deve alcançar 445 milhões de euros. A expectativa é receber 250 mil pessoas, sendo 150 mil profissionais e 100 mil visitantes, além de contar com a participação de mais de 9 mil empresas, 156 países e 884 expositores distribuídos em nove pavilhões. Dentre eles, 101 países terão representação oficial.

A missão internacional inclui também a promoção de destinos turísticos do estado de São Paulo, com destaque para o Litoral Norte, a Serra da Mantiqueira e a capital paulista. “Estamos muito otimistas com a presença da Setur-SP na FITUR Madrid, pois essa é uma excelente oportunidade para promover os destinos turísticos de São Paulo e atrair novos investidores para o setor. O turismo é estratégico para a economia paulista, e nossa meta é continuar crescendo e oferecendo experiências únicas para os visitantes”, destaca Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens.

São Paulo, maior economia do Brasil, tem no turismo uma participação relevante no PIB estadual. De acordo com estimativas do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), vinculado à Setur-SP, o turismo representará 9,6% do PIB paulista até dezembro de 2024. Além disso, espera-se uma movimentação financeira recorde de R$ 315 bilhões, a maior da série histórica, representando um crescimento de 5,1% em relação a 2023. De janeiro a novembro de 2024, turistas estrangeiros movimentaram cerca de R$ 39,9 milhões no estado, segundo a Receita Federal.

A presença da Setur-SP na FITUR Madrid reforça a importância do turismo internacional para São Paulo, incentivando também os espanhóis a visitarem o estado. Em 2024, entre janeiro e novembro, São Paulo recebeu cerca de 2 milhões de turistas estrangeiros, sendo 590 mil provenientes da Europa, o que representa 46% do total de europeus que visitaram o Brasil no período.

Os países europeus com maior fluxo de turistas para o Brasil nos primeiros 11 meses de 2024 foram: Alemanha (85 mil turistas), Portugal (76 mil), Reino Unido (73 mil), Itália (67 mil) e França (66 mil).