Brasil registra recorde histórico de turistas internacionais em 2024

O Brasil alcançou um marco significativo em 2024 ao registrar a entrada de mais de 6,621 milhões de turistas internacionais, superando o recorde anterior de 2018, que contava com 6,6 milhões de visitantes. Este resultado representa a melhor performance desde o início da série histórica em 1970 e aproxima o país das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Turismo (PNT), que visa atrair 8,1 milhões de turistas estrangeiros nos próximos três anos.

A Secretária Executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, celebrou a conquista durante um evento no Aeroporto Internacional de Brasília. “Essa marca é motivo para comemoração e evidencia que estamos seguindo na direção certa. O crescimento é reflexo da melhoria na infraestrutura turística e da nossa participação em feiras internacionais, que atraem investimentos para o Brasil”, afirmou Lopes.

O Ministro do Turismo, Celso Sabino, ressaltou a importância desse desempenho histórico. “O ano de 2024 ficará marcado como um período de recordes. O setor tem demonstrado uma capacidade excepcional para acolher os turistas que escolheram nossos destinos. Com o suporte do Governo Federal, temos investido na valorização cultural e na promoção internacional da imagem do Brasil“, declarou Sabino.

Esse novo recorde supera períodos significativos na história do turismo brasileiro, incluindo os anos de 2014 e 2016, quando o país sediou a Copa do Mundo FIFA e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, respectivamente. Juntos, esses eventos contabilizaram cerca de 12,9 milhões de desembarques. Sabino destacou ainda os investimentos em infraestrutura turística que têm sido realizados em diversas regiões do país e o apoio financeiro oferecido através do Fungetur para fortalecer toda a cadeia turística.

Para atrair turistas internacionais, o Ministério do Turismo tem adotado diversas estratégias. Em dezembro de 2023, foi inaugurado no Rio de Janeiro o primeiro Escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT) nas Américas e no Caribe, posicionando o Brasil entre os principais atores globais no desenvolvimento sustentável da região.

Outra iniciativa significativa é a presença renovada do MTur, em colaboração com a Embratur, em eventos internacionais para promover destinos brasileiros. Esta estratégia inclui a divulgação da “Marca Brasil”, que visa reconstruir a imagem do país no exterior, com um forte compromisso com a sustentabilidade e inclusão.

O Brasil também lançou a campanha “Visit South America: um lugar, vários mundos” em parceria com Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Esta ação busca promover de forma integrada as belezas naturais e culturais dos países participantes no cenário internacional.

Visando o futuro, o Governo Federal anunciou novos editais para o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), prevendo R$ 63,6 milhões em investimentos para a atração de novos voos nacionais. Essa ação deve gerar aproximadamente 500 mil novas vagas no próximo ano e já impactou positivamente na oferta de assentos internacionais para a temporada de verão 2024/2025, com um aumento previsto de 19% em comparação ao verão anterior.

Em adição aos esforços contínuos para promover o turismo no Brasil, importantes eventos estão programados para o próximo ano. O país se prepara para receber a Conferência do Clima da ONU (COP30) em Belém e uma reunião do BRICS em Brasília, ambos eventos que devem atrair um grande número de visitantes internacionais.