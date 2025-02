Turbulência em voo da Azul gera pânico entre passageiros e comissária fica ferida

Na última quarta-feira (5), um voo da companhia aérea Azul passou por uma situação de turbulência severa enquanto realizava a rota entre Fernando de Noronha e Recife. O incidente gerou momentos de grande apreensão entre os passageiros, e a empresa confirmou que um dos tripulantes sofreu uma entorse no tornozelo, necessitando de atendimento médico após o pouso.

De acordo com relatos dos passageiros, a experiência foi alarmante. O empresário Raimar Souza, residente em Fernando de Noronha e a bordo do voo, descreveu a sensação de perda de sustentação da aeronave. “Parece que o avião tinha perdido a sustentação; algumas malas caíram. Tudo ocorreu muito rapidamente, mas foi intenso. Sentimos nossos corpos indo para cima, como se fôssemos bater no teto”, relatou.

Souza também mencionou que o piloto fez diversas manobras antes de conseguir pousar na capital pernambucana. “O piloto pediu desculpas. Quando aterrissamos, já havia uma ambulância à espera”, acrescentou.

Gravações compartilhadas em grupos de moradores locais capturaram o desespero dos passageiros durante a queda abrupta de altitude.

A Azul divulgou uma nota oficial esclarecendo que o voo AD4267 enfrentou problemas devido a condições climáticas desfavoráveis na região. A companhia enfatizou que a aeronave não apresentou falhas técnicas e que as situações de turbulência severa foram temporárias enquanto aguardavam autorização para a aproximação final ao aeroporto.

A nota também informou que, apesar do incidente com o tripulante que se machucou, todos os procedimentos foram realizados com segurança e que a companhia prestou toda a assistência necessária aos clientes e à equipe durante e após o evento.

Esse episódio ressalta os riscos associados às condições climáticas adversas na aviação e a importância das medidas de segurança implementadas pelas companhias aéreas para garantir o bem-estar dos passageiros e da tripulação.