Trupe DuNavô se apresenta no Sesc Pinheiros e na Funarte neste fim de semana 

No próximo fim de semana, a Trupe DuNavô ( @trupedunavo ) convida crianças e famílias para assistir dois espetáculos diferentes de seu repertório, que serão apresentados com entrada gratuita ou ingressos a preços populares.

No dia 02 de novembro de 2024 (sábado), às 14h, o grupo apresenta o projeto “Circo DuNavô” no Complexo Cultural Funarte SP, que fica na Alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos, São Paulo (SP).

Neste projeto serão apresentados números circenses em diversos aparelhos que, aos poucos, vão sendo revelados de dentro de um divertido carro de palhaços.

Pratos para equilibrismo, caixa mágica e muitos instrumentos musicais são as ferramentas dessa trupe que realizará números clássicos e cenas autorais de palhaçaria, envolvendo o público de todas as idades.

Com uma “bandinha de palhaços” executando a trilha sonora ao vivo e um automóvel de verdade fazendo parte das cenas, a Trupe DuNavô convida o público a adentrar o universo dos antigos circos mambembes, porém com uma pegada urbana e contemporânea. Uma reverência aos tradicionais circos itinerantes que fizeram história e marcaram a memória de tantas pessoas

Já no dia 03 de novembro de 2024, às 15h e 17h, a Trupe DuNavô ( @trupedunavo ) realiza apresentações do premiado espetáculo infantil “Refugo Urbano” no Sesc Pinheiros. Os ingressos custam a partir de R$ 12,00 e crianças até 12 anos têm entrada gratuita.

“Refugo Urbano” é um espetáculo de palhaçaria infantil que reforça de forma criativa a importância do senso de humanidade e propõe a desconstrução de estereótipos que promovam a ideia de que a vida se limita apenas a finais felizes.

Com um cenário construído a partir de objetos descartados, Refugo Urbano retrata o universo de uma mulher catadora, em situação de rua, e um coletor, que se esbarram em um beco esquecido da cidade.

Em meio a encontros e desencontros, a palhaça Pamplona e o palhaço Claudius terão que lidar com suas diferentes personalidades, trajetórias de vida e sonhos, para quem sabe viver uma possível história de amor.

O espetáculo Refugo Urbano recebeu duas indicações para o Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem (antigo Prêmio FEMSA), nas categorias Melhor Atriz (Gabi Zanola) e Prêmio Sustentabilidade. Em uma votação especial, organizada para escolher os melhores do ano, o espetáculo foi eleito pelos leitores do Guia Folha como Melhor Espetáculo Infantil do Ano de 2015.

Serviço: Espetáculos de Palhaçaria com a Trupe DuNavô

Projeto “Circo DuNavô”

Sinopse: Indo do clássico do circo ao contemporâneo da palhaçaria, o projeto Circo DuNavô circula pela cidade de São Paulo a bordo de uma Van carregada de surpresas. Aparelhos de circo que surgem de dentro deste divertido automóvel prometem encantar a plateia, que ainda poderá acompanhar uma divertida trilha sonora feita ao vivo por uma bandinha de palhaços. A Van DuNavô convida a família toda para acompanhar cada um dos desembarques. Duração: 55 minutos

Classificação Livre – Grátis

Quando: 02 de novembro de 2024 (sábado), às 14h

Onde: Complexo Cultural Funarte SP – Alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Espetáculo Refugo Urbano

Sinopse: Claudius é organizado, comedido e cuidadoso. Pamplona é vibrante, emocional e guarda consigo um universo único debaixo de seus sacos plásticos e papelões. Em um encontro improvável entre dois mundos, o caos e a ordem se entrelaçam para dar vida a uma fábula urbana. Dois seres que, ao se esbarrar em um beco esquecido da cidade, embarcam juntos em uma jornada que revela a magia escondida na crueza das ruas. O encontro de uma mulher catadora, em situação de rua, e um coletor, que deságua em uma história rica em sentimentos, humanidade, sonhos, amor e, é claro, palhaçaria. Duração: 60 minutos

Dias: 03 de novembro de 2024, domingo, às 15h e às 17h

Local: Auditório – Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195, Pinheiros, São Paulo – SP, 05424-150

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 40 (inteira); R$ 20 (meia), R$ 12 (credencial plena), grátis para crianças até 12 anos.

Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/refugo-urbano-3

Estacionamento com manobrista: Terça a sexta, das 7h às 21h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h.

Capacidade: 100 lugares

Acessibilidade: Sim

Estacionamento: Pago no local