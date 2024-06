Troféu Ayrton Senna de Kart: Miguel Silva será uma das maiores atrações da F4 Júnior

Com menos de dois anos no kartismo, o paulista Miguel Silva (RodOil/Shield Oil/SOS Bike Móvel) será uma das maiores atrações do Troféu Ayrton Senna, evento que será realizado nesta semana – entre 6 e 8 de junho – em Birigui, cidade a 520 quilômetros da capital de São Paulo, como primeira preparação para o Campeonato Brasileiro da F4 Júnior, que será realizado em outubro no Kartódromo Speed Park.

“É a minha primeira visita à esta pista. O meu Techspeed já tem um acerto básico muito bom, o que facilitará o ajuste específico para este circuito nos treinos livres. Como já vencemos em diversos traçados em Interlagos e Aldeia da Serra, aqui não poderá ser diferente, estou muito confiante”, acredita o garoto de 12 anos de idade, que lidera a Copa São Paulo Light e a V11 Aldeia Cup na Fórmula 4 Júnior, e também a Parilla Júnior neste último certame.

“Vamos conhecer a pista e iniciar a preparação para o Brasileiro. Trabalharemos para dar o melhor conjunto para o Miguelito, e iremos brigar em todas as corridas para andar na frente”, promete Odair Brito, chefe da equipe Dai Motorsport/Nikima Racing, que tem todo o suporte da RodOil/Shield Oil/SOS Bike Móvel.

Nesta quinta-feira (6) será realizada a tomada de tempos da categoria F4 Júnior, as 12h15, enquanto as duas corridas classificatórias acontecerão no dia seguinte, as 9h58 e 12h15, respectivamente. A soma dos pontos destas duas baterias apontará o resultado da etapa inicial do Circuito Paulista, e ainda definirá o grid de largada da prova Final para o sábado, que terá largada a partir das 12h15.