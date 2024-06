Troféu Ayrton Senna de Kart: Miguel Silva largará da terceira fila da F4 Júnior

Começam nesta sexta-feira (07/6) as disputas das duas baterias classificatórias do Troféu Ayrton Senna, no Kartódromo Speed Park, em Birigui, enquanto a corrida final de cada categoria será no sábado. Este evento é a primeira oportunidade para pilotos de todo o Brasil se prepararem para o Campeonato Brasileiro de Kart, que será realizado em outubro nesta cidade a 520 km da capital paulista.

Na tomada de tempos da categoria F4 Júnior, realizada na quinta-feira (06/6), a surpresa foi a pole position de Henrique Gottems, que não havia liderado nenhum dos treinos livres. Porém, o equilíbrio entre os seis primeiros do grid de 18 karts foi grande, com a diferença de menos de dois décimos de segundo entre os pilotos que largarão das três primeiras filas, que naturalmente são os maiores favoritos a vencerem as classificatórias que serão realizadas as 9h58 e 12h15, respectivamente, nesta sexta-feira.

“É a primeira vez que ando nesta pista e já conseguimos um bom acerto no chassi de meu Techspeed. Pelo equilíbrio entre os pilotos das três primeiras filas a disputa será grande, mas estou muito confiante em brigar pelas vitórias”, acredita o representante da RodOil/Shield Oil/SOS Bike Móvel, que lidera a Copa São Paulo Light e a V11 Aldeia Cup na Fórmula 4 Júnior, e também a Parilla Júnior neste último certame.

A soma dos pontos destas duas baterias apontará o resultado da etapa inicial do Circuito Paulista, e ainda definirá o grid de largada da prova Final, que terá largada a partir das 12h15 de sábado.

“Vamos pra frente amanhã, a diferença é muito pequena. Na última volta ele deu uma escapada na chicane, senão o tempo seria mais baixo ainda e largaria mais à frente. Com certeza irá brigar na ponta”, avalia Odair Brito, chefe da equipe Dai Motorsport/Nikima Racing.

Confira os dez primeiros do grid de largada da F4 Júnior: 1) Henrique Gottems, 55s843; 2) Paulo Willemann, 55s879; 3) Leonardo Ramires, 55s969; 4) Samuel Santiago, 55s977; 5) Dudu Pagliaro, 56s029; 6) Miguel Silva, 56s029; 7) Pedro Adames, 56s142; 8) Davi Alkimin, 56s198; 9) Marcelo Lacobelli, 56s366; 10) Davi Gracia, 56s460.