Trio rouba carga de e-commerce, mas acaba preso na zona sul de São Paulo

Dois homens foram presos em flagrante e um adolescente foi apreendido suspeitos de envolvimento no roubo de uma carga de uma empresa de e-commerce avaliada em R$ 8 mil. O trio foi detido logo após o crime, que foi cometido no Grajaú, na zona sul de São Paulo, na segunda-feira (24).

De acordo com o boletim de ocorrência, equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionadas para atender a ocorrência. Logo após o crime, os criminosos fugiram.

Durante as buscas na região, que contou com informações das testemunhas, os policiais encontraram um adolescente. Ele estava ao lado de um carro abandonado, usado para esconder os objetos do roubo. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir, mas foi apreendido.

Nas imediações, os PMs conseguiram localizar outros dois envolvidos que estavam escondidos. Dentro do veículo, havia 46 pacotes com produtos vendidos pela internet. Todo material foi recuperado.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, e o caso foi registrado como roubo, ato infracional e corrupção de menores, no 101° Distrito Policial (Jardim Imbuias).