Trio especializado em furto é preso pela PM na zona leste de São Paulo

Três homens, sendo dois com antecedentes criminais e um foragido da Justiça, foram presos na quinta-feira (10), no bairro Penha, zona leste de São Paulo, pela Polícia Militar. O trio furtou duas casas em Mogi das Cruzes, na região metropolitana, e fugiu, mas foi interceptado e detido pela equipe.

Durante patrulhamento preventivo, os militares receberam uma denúncia sobre o trio, que teria invadido e furtado as residências, usando dois carros. A equipe identificou a placa de um dos veículos e descobriu que o motorista passaria pela rodovia Ayrton Senna.

Com essas informações, os PMs interceptaram o veículo e abordaram o homem. Diante da suspeita, a equipe iniciou a vistoria e encontrou cerca de R$ 500 em espécie, além de identificar que o carro estava com as placas trocadas. Ele foi detido no local. Conforme o boletim de ocorrência, os comparsas estavam em outro veículo.

Por meio de radares, a Polícia Militar identificou o segundo carro envolvido nos furtos. Os criminosos foram abordados e detidos na zona leste da capital paulista. Dentro do veículo, havia as placas originais, diversas chaves, dinheiro, além de joias e bijuterias. Tudo foi apreendido.

Segundo as pesquisas, um dos suspeitos estava foragido por furto. Já os outros dois possuem antecedentes criminais por roubo.

O trio foi encaminhado à delegacia e o caso foi registrado na 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos (Divecar), como furto a residência, adulteração de sinal identificador de veículo, associação criminosa, captura de procurado e localização de veículo e objeto.