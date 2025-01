Trio envolvido em roubos de medicamentos de alto custo é detido na zona leste de SP

A Polícia Militar impediu um roubo a farmácia e deteve um trio especializado em roubo de medicamentos de alto custo na madrugada desta segunda-feira (20) no bairro Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Os suspeitos tentaram levar remédios para tratamento de emagrecimento, diabetes e enxaqueca.

O grupo, composto por um homem de 18 e dois adolescentes de 16 e 17 anos, invadiu o estabelecimento e sob ameaça conduziram dois funcionários até o estoque onde estavam os medicamentos de uso controlado. Em sequência, às vítimas foram levadas até uma sala no fundo da farmácia.

Policiais militares que patrulhavam a região viram o estabelecimento aberto e sem nenhum funcionário visível, o que levantou suspeitas. Ao entrarem no local, caminharam até a sala onde estavam as vítimas e os suspeitos já deitados no chão.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos detidos recebeu uma ligação que comunicava a chegada da polícia. Eles esconderam dois simulacros de arma de fogo na gaveta e na prateleira e se renderam. As armas e um celular foram apreendidos.

Os suspeitos haviam separado cerca de 40 medicamentos de alto custo usados no tratamento de emagrecimento, diabetes, prevenção de enxaqueca e para pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

O caso foi registrado como corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos e crime tentado de roubo a estabelecimento comercial no 30º Distrito Policial do Tatuapé. A autoridade policial solicitou a conversão da prisão do maior de idade para preventiva. Já os menores foram apreendidos.