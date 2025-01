Homem é preso por receptação em Diadema após desmontar motocicleta furtada

Na madrugada do dia 20 de janeiro de 2025, policiais militares da Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam um homem por receptação no bairro Taboão, em Diadema.

A equipe recebeu informações via COPOM sobre indivíduos desmontando uma motocicleta em via pública. Ao chegar ao local, quatro suspeitos fugiram. Um deles, que estava mexendo na motocicleta, foi detido no local.

O veículo foi identificado como produto de furto, e o infrator foi conduzido ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde permaneceu preso à disposição da Justiça e motocicleta foi recuperada.