PM descobre túnel de 70 metros em escola na Zona Leste de São Paulo

Na manhã desta segunda-feira (6), a Polícia Militar revelou a descoberta de um túnel de mais de 70 metros de extensão sob a Escola Estadual São João Evangelista, localizada no Parque São Lourenço, zona leste de São Paulo.

O caso veio à tona após um princípio de desmoronamento no pátio da escola, causado pela passagem de um caminhão. A inspeção no local apontou que o túnel poderia ter sido construído com o objetivo de acessar uma empresa de transporte de valores desativada próxima à instituição, fechada há cerca de quatro meses.

Estrutura sofisticada

A escavação apresentava reforço estrutural e iluminação elétrica instalada, além de ferramentas deixadas para trás, sugerindo planejamento cuidadoso. Segundo investigações preliminares, o túnel estaria sendo escavado há aproximadamente um ano.

Devido à baixa oxigenação no ambiente subterrâneo, o Corpo de Bombeiros utilizou equipamentos de respiração durante as inspeções, enquanto o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e o Grupo Especial de Reação (GER) reforçaram a operação.

Próximos passos

As autoridades coletaram amostras de material biológico para análise de DNA, visando identificar os responsáveis pela construção clandestina. A Polícia Civil segue apurando os detalhes do caso.

Nota oficial

A Secretaria da Educação confirmou que o incidente foi provocado pela passagem do caminhão e que a equipe escolar foi responsável por acionar a polícia.

Esse caso chama a atenção para o uso indevido de espaços públicos e para a necessidade de reforço na segurança de áreas escolares. As investigações continuam para elucidar a dimensão da operação e os envolvidos.