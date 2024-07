Trio é preso com mais de 200 kg de folhas de coca em Santa Cruz do Rio Pardo

Três mulheres bolivianas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, na noite da segunda-feira (15), em Santa Cruz do Rio Pardo. O trio estava com mais de 200 quilos de folhas de coca, em um ônibus de turismo.

Durante ação da Operação Impacto, policiais rodoviários, do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), abordaram um ônibus de turismo. No bagageiro externo do veículo, os agentes localizaram diversas sacolas e caixas de papelão com folhas de coca “in natura”. As sacolas estavam identificadas por etiquetas, o que permitiu encontrar as três proprietárias, todas de nacionalidade boliviana.

Questionadas, as mulheres assumiram a propriedade da droga. Foram apreendidos 211,2 quilos de folha de coca.

O caso foi encaminhado para a Polícia Federal de Marília.