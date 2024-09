Três mulheres são presas após investigadores encontrarem ‘armazém’ de drogas em Guarulhos

A Polícia Civil descobriu, na quinta-feira (5), um esquema de venda e distribuição de drogas operado por mulheres. O flagrante aconteceu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. No local, havia mais de 23 mil porções de drogas, entre cocaína, pedras de crack e porções de maconha.

Os investigadores receberam informações sobre o trio, que estaria utilizando dois veículos para transportar e vender drogas entre a capital paulista e Diadema. A equipe identificou as placas dos carros e descobriu que o ponto de encontro das suspeitas era uma praça no bairro dos Pimentas. Conforme o boletim de ocorrência, elas recebiam a mercadoria e usavam a casa, em Guarulhos, para armazenar as drogas.

Os policiais localizaram um dos veículos e passaram a monitorar a área a partir de um ponto estratégico. Pouco depois, uma das suspeitas chegou em um segundo carro. A equipe flagrou as comparsas saindo de uma residência e indo até o local para carregar o veículo com as drogas.

Os agentes realizaram a abordagem e apreenderam os entorpecentes no carro e na casa. Foram encontrados 8,2 mil pacotes de cocaína, 6,2 mil pedras de crack, mais de 6,8 mil porções de maconha, ice e skunk. Além disso, os policiais localizaram 2,6 mil porções de K9. As três foram presas e encaminhadas à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como tráfico de drogas no 3º Distrito Policial de Diadema.