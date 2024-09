Três Etecs estão entre 20 semifinalistas do prêmio ‘Solve for Tomorrow’

Entre os 20 semifinalistas do prêmio Samsung Solve for Tomorrow, direcionado a escolas públicas de todo o Brasil, três projetos foram elaborados por estudantes de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS): Rosa Perrone Scavone, de Itatiba; Prof. Massuyuki Kawano, de Tupã; e Cel. Fernando Febeliano Costa, de Piracicaba. Ao todo, a Região Sudeste conta com cinco escolas classificadas. Os trabalhos receberão mentoria para disputar a próxima etapa.

A 11ª edição do prêmio segue incentivando a criação de projetos inovadores baseados na abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), sob a coordenação geral do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).

No dia 10 de outubro serão conhecidos os dez finalistas. Entre 21 e 29 de novembro, vídeos dos projetos ficarão disponíveis para a votação do público. No dia 3 de dezembro serão anunciados os três vencedores nacionais e os três vencedores eleitos pelo júri popular.

Nas três unidades do CPS, as soluções para o futuro – título do prêmio – têm em comum propostas que utilizam a tecnologia para dar às pessoas uma vida melhor. Conheça os projetos:

Gestão de medicamentos

Batizado Pharmakos, o trabalho de conclusão de curso (TCC) dos estudantes Antônio Carlos Furlam Filho, Kauã Benjamin Trobim Silva e Arthur Thomas Zanin da Silva, de Piracicaba, pretende resolver o problema de gestão de medicamentos de idosos e portadores de doenças crônicas que precisam administrar sozinhos o tratamento. O equipamento criado pelos alunos utiliza tecnologia embarcada para separar as quantidades de comprimidos nos horários pré-programados no sistema de memória. Na hora certa, o medicamento é dispensado e um sinal sonoro alerta o paciente. O trabalho foi orientado pelos professores Marcos Aníbal da Cunha e Luís Henrique Bernardo.

Alerta de sonolência

Evitar acidentes causados pela sonolência que acomete motoristas é a base do trabalho Alerta de sonolência em motoristas utilizando visão computacional e robótica, da Etec de Itabiba, foi idealizado pelo grupo formado pelos estudantes Rafael Silva, Heloísa Fernandes e Matheus Silva. O sistema consiste em uma câmera acoplada a um braço robótico capaz de identificar sinais de sonolência no rosto do motorista e acionar um alerta para acordá-lo. Para isso, foram usados algoritmos de visão computacional. Apresentado na 15ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), que ocorreu em agosto, o trabalho foi orientado pelos professores Humberto Zanetti e Anderson Sanfins.

Bengala multissensorial

O terceiro finalista da competição, Canna – bengala multissensorial: autonomia para pessoas com deficiência visual, da Etec de Tupã, também compareceu à 15ª Feteps. A ideia de Luis Ciaramicolli, Luis Almeida e Felipe Soares, sob a orientação de Michele Ruiz, é melhorar a locomoção de pessoas com deficiência visual. Acionada por sensores, microcontroladores e software Arduino, além de outras tecnologias, a bengala Canna vibra ao detectar obstáculos.