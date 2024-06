Trens da Linha 8-Diamante voltam a circular entre as estações Amador Bueno e Itapevi

A circulação de trens entre as estações Amador Bueno e Itapevi, da Linha 8-Diamante, será retomada a partir deste sábado (22). A operação foi interrompida em abril para o início da construção da Estação Ambuitá, parte do plano de investimentos da ViaMobilidade em expansão e melhorias das linhas. As obras continuam, mas os passageiros poderão retomar a utilização do serviço de trens na região, além da oferta de ônibus gratuitos que seguirá normalmente.

A nova Estação está prevista para ser inaugurada no segundo semestre de 2026. A estrutura trará um grande benefício para as pessoas que moram, trabalham ou passam pela região. Localizada na Estrada de Araçariguama, 97, em Itapevi, ao lado da passagem inferior de Ambuitá, sentido Amador Bueno, a Estação Ambuitá permitirá que os passageiros não precisem mais se deslocar às Estações Amador Bueno ou Santa Rita para ter acesso ao serviço de trens metropolitanos.

O local foi planejado para contribuir para o conforto e a segurança dos passageiros. Haverá acessibilidade completa, sistema de detecção e combate a incêndio, destinação de esgoto no sistema público de coleta, gerador diesel e transposição entre plataformas de forma segura e acessível.