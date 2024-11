Trem da República lança Black November com descontos especiais

O Trem da República, famoso passeio turístico que conecta as cidades históricas de Itu e Salto, lançou sua campanha de Black November, que oferece preços reduzidos em diversos pacotes. Uma oportunidade para quem deseja explorar um passeio nostálgico, repleto de história e cercado por belas paisagens do interior paulista.

A promoção vale durante o mês todo, de sexta a domingo, e é uma oportunidade de conhecer o trajeto ferroviário entre as cidades de Itu e Salto, com preços diferenciados. “Queremos que todos tenham a chance de conhecer e vivenciar a história dessa rota tão importante para o Brasil”, afirma Lilian Sanches, gerente do Trem da República.

O bilhete de ida passa de R$ 105 para R$ 85, enquanto a opção de ida e volta cai de R$ 160 para R$ 130. Aqueles que preferem começar o passeio com café da manhã pagarão R$ 120, em vez dos habituais R$ 140, e a opção que inclui almoço será oferecida por R$ 150, reduzida do preço original de R$ 170.

Feriado com bate e volta rodoviário

No feriado de 15 de novembro, o atrativo vai oferecer programação especial em comemoração ao Dia da Proclamação da República. Na data, as estações de Itu e Salto serão decoradas com o tema e as intervenções artísticas nos vagões serão diferenciadas.

E quem mora em São Paulo e Jundiaí pode aproveitar o transporte rodoviário, ida e volta, dessas cidades. O pacote inclui almoço e tour guiado, tornando o passeio mais prático para quem não mora na região de Itu e Salto. “Este passeio é uma alternativa completa para turistas que desejam aproveitar um dia todo de atrações”, completa Lilian.

O trajeto do Trem da República, além de resgatar a importância do período republicano para a história brasileira, proporciona uma imersão nas paisagens naturais e urbanas que circundam o trajeto. Durante o passeio, os visitantes são convidados a reviver a história em uma atmosfera que alia a nostalgia das antigas ferrovias com o charme do interior paulista.

Serviço:

Black November Trem da República

Tarifas promocionais:

só de ida de R$ 105 por R$ 85

ida e volta de R$ 160 por R$ 130

Passeios com café da manhã de R$ 140 por R$ 120

Passeios com almoço de R$ 170 por R$ 150

Preços válidos até 30 de novembro

Informações e bilhetes: www.tremdarepublica.com.br