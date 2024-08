Treinos gratuitos de corrida no Parque Ibirapuera

Correr ao ar livre, conhecer novas pessoas, se alimentar bem e aliviar o estresse da semana. Essas são só algumas das vantagens que os frequentadores do Parque Ibirapuera podem aproveitar desde a última segunda-feira (19), com os treinos de corrida realizados pela Polpanorte em parceria com os grupos “Elas que Voam” e “Vem com Nóis”. Serão três encontros ao mês, totalmente abertos ao público e gratuitos. E nesta quarta-feira, data em que o Parque completa 70 anos, o encontro está marcado para às 19h30!!

O “Elas que Voam” foi criado por mulheres que praticam atletismo e tem como objetivo proporcionar um ambiente em que as mulheres se sintam 100% à vontade para praticar suas atividades. Já o “Vem com Nóis” é um coletivo de corrida criado com o propósito de transformar vidas por meio do esporte. Já a Polpanorte é líder nacional em fabricação e venda de açaí e tem como uma de suas principais missões a valorização e o apoio ao esporte, além de levar para todo o mundo os sabores e nutrientes que só as frutas da nossa terra possuem.

Em agosto, os treinos vão acontecer ainda nos dias 24 (às 8h30) com o “Elas que voam” e hoje, 21 (às 19h30), com o “Vem com Nóis”. Além de promover a prática esportiva, a ação contará com a distribuição de açaí Polpanorte, para também reforçar a importância da alimentação saudável para repor as energias gastas ao longo da corrida, e brindes exclusivos.

Para participar, basta comparecer ao Quiosque Polpanorte do Pavilhão de Culturas Brasileiras, dentro do Parque Ibirapuera, no dia e horário escolhido. O acesso se dá pelos portões 3 para carros e 10 para pedestres.

Histórico de apoio ao esporte

O incentivo ao esporte é parte fundamental do trabalho desenvolvido pela Polpanorte. Em 2024, se tornou patrocinadora do time de basquete feminino do Corinthians, o que possibilitou que o clube retomasse a modalidade após um hiato de sete anos. Desde 2023, tem apoiado times de futebol e futsal no Paraná e grandes eventos esportivos do cenário nacional, a exemplo das corridas Batman Run Series, Corrida Contra o Câncer, Corrida Superman & Supergirl, Corrida Mulher Maravilha, Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e a tradicional São Silvestre.

“Os esportes têm um poder transformador na vida das pessoas. Crianças, jovens, idosos, todos se beneficiam com a prática de atividades físicas. Apoiar ações como o treino de corrida no Parque é uma forma de reforçar para a população que é possível incluir hábitos mais saudáveis na rotina”, comenta Carlos Bentim, Diretor Comercial da Polpanorte.

Ainda em linha com a expansão da marca Polpanorte no ambiente esportivo, inaugurou lounges permanentes em camarotes de estádios de futebol de São Paulo (Morumbi, Neo Química Arena, Vila Belmiro e Allianz Parque), Rio de Janeiro (Engenhão) e Rio Grande do Sul (Beira Rio).

“Cada vez mais, a Polpanorte tem apostado no esporte como diferencial de marca e experiência com o nosso produto. São atletas, formadores de opinião, famílias e todo um universo esportivo que consome açaí e sucos e só tem a agregar mais valor e visibilidade à nossa marca”, finaliza Bentim.