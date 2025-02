TRE-SP alerta pessoas idosas sobre a importância do voto e do combate à desinformação

O projeto “A Justiça Eleitoral vai até você!” levou informações sobre a importância do voto e o enfrentamento às notícias falsas aos frequentadores do Centro de Referência da Cidadania do Idoso (Creci), no Vale do Anhangabaú, centro da capital. A atividade, organizada pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista (Ejep), do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), tem o objetivo de aproximar a Justiça Eleitoral da sociedade, contribuindo para o fortalecimento da democracia. O Creci é um serviço municipal de proteção dos direitos da pessoa idosa, que atende homens e mulheres a partir de 60 anos em situação de vulnerabilidade e risco social.

Durante a ação, realizada nesta quinta (27), os servidores da Ejep realizaram palestra sobre as atividades da Justiça Eleitoral e incentivaram o exercício da cidadania entre as pessoas idosas. Alguns frequentadores do Centro também tiveram contato com as urnas eletrônicas. “A Justiça Eleitoral precisa ter essa aproximação com a sociedade, levar informação de qualidade para a população e que o nosso eleitor conheça o sistema eleitoral de votação porque só dá para falar que confiamos no que a gente conhece”, afirmou a coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, Vanessa Diniz, que falou ao público junto com o servidor Elder Maia.

Para uma das frequentadoras do espaço, Ildite Dias Araújo, 77 anos, a atividade foi excelente. “As explicações foram ótimas. É importante conhecer como as urnas funcionam. Esse tipo de evento deveria ser feito também nos bairros mais distantes, para mais pessoas assistirem.” A ação também agradou Luiz Antônio Oliveira, 60. “Sou leigo, sou do interior, cresci fora da internet, às vezes a gente tem dificuldade até pra mexer no WhatsApp, por exemplo. Achei muito bom esse evento, ajuda a esclarecer dúvidas que a gente tem, que a urna é confiável, difícil de ser fraudada”, comentou.



Divulgação/TRE-SP

Atualmente, 23% do eleitorado de São Paulo tem mais de 60 anos. Com quase 8 milhões de eleitores seniores e um crescimento de 3,93% em 2024, a maturidade tem ganhado cada vez mais participação no cenário político do estado. De acordo com dados do TRE-SP, a faixa etária de 60 a 69 anos registrou um aumento de 2,54% no último ano, atingindo 4,47 milhões de eleitores, dos quais 2,45 milhões são mulheres e 2,01 milhões, homens.

O maior crescimento, no entanto, vem do eleitorado acima de 69 anos, que mais que dobrou em relação ao grupo anterior, apresentando um índice de 5,78% e totalizando 3,47 milhões de cidadãos: 2 milhões de mulheres e 1,47 milhão de homens. É importante ressaltar que, a partir dessa idade, o voto é facultativo, o que torna o engajamento dessa faixa etária ainda mais significativo.