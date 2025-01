Desinformação nas redes sociais é principal risco global

A disseminação de informações falsas nas redes sociais foi identificada como a principal ameaça global para os próximos dois anos, conforme o Relatório de Riscos Globais 2025, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial. De acordo com os dados coletados pela Pesquisa de Percepção de Riscos Globais (GRPS), mais de 900 líderes de diferentes setores participaram da pesquisa, destacando a gravidade da desinformação em um mundo cada vez mais digitalizado.

Polarização e IA ampliam o impacto da desinformação

Os especialistas apontam que a proliferação de novas tecnologias e a utilização de inteligência artificial para manipular conteúdos têm exacerbado a polarização social. O viés algorítmico alimenta bolhas informativas e intensifica a divisão política, criando um ciclo vicioso de desinformação.

A desinformação não só afeta a confiança nas instituições governamentais, mas também prejudica a coesão social, ampliando o cenário tóxico de comunicação. Sérgio Lüdtke, editor-chefe do Projeto Comprova, alerta para o impacto das novas tecnologias nesse fenômeno.

Por outro lado, a doutora Taís Seibt, professora na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), destaca que os algoritmos reforçam as crenças pré-existentes dos usuários, recomendando materiais semelhantes, o que contribui para a criação de bolhas informativas e um ambiente digital mais polarizado.

A solução para mitigar os impactos da desinformação, segundo o relatório, inclui a colaboração entre governos e entidades civis para o desenvolvimento de algoritmos mais éticos e menos enviesados.