Travessia Santos-Guarujá: Alternativa de baixo impacto após interdição em estação

A obra de reforma e modernização da Estação Praça da República, na travessia Santos-Vicente de Carvalho, que entra em fase final, vai exigir a interdição temporária do embarque e desembarque de passageiros por 60 dias, até dezembro. A paralisação já estava prevista para iniciar no dia 28 de outubro, mas precisou ser adiantada emergencialmente, para garantir a segurança dos usuários.

Com o objetivo de reduzir ao máximo o impacto à população, um flutuante terceirizado foi alugado para operar ao lado da travessia, com as mesmas embarcações disponíveis para operação. O serviço está em fase final de ajustes para ser iniciado.

“Estamos finalizando os ajustes e autorizações para que essa opção seja disponibilizada. Nossa preocupação é que, mesmo com as obras, o serviço continue sendo prestado, de forma que a população não sinta um grande impacto”, afirmou o secretário-executivo da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Anderson Oliveira, que esteve na sede do Departamento Hidroviário na manhã desta quarta-feira (9).

Durante este período, o pagamento da tarifa será realizado apenas no embarque e desembarque do lado de Vicente de Carvalho, sem alterações no valor das passagens.

“Sabemos do transtorno que a obra causa, mas é importante enfatizarmos os benefícios que virão depois. Estamos atendendo uma demanda histórica e o que vamos entregar é um divisor de águas do ponto de vista de conforto, modernidade e qualidade”, ressaltou o secretário-executivo.

Obras na estação

As obras de requalificação do local fazem parte de um amplo programa de modernização das travessias litorâneas, representando um investimento de R$ 5,5 milhões do Governo de São Paulo. As melhorias incluem a impermeabilização de paredes, cobertura e pisos; recuperação dos revestimentos das paredes, de alvenarias, das coberturas e telhados, bem como das instalações elétricas e hidráulicas. Serão fornecidas e substituídas esquadrias de madeira e metálicas.

A intervenção prevê também a instalação de novos forros e vidros; substituição dos pisos internos e externos; e pintura completa da edificação, garantindo uma estrutura modernizada e mais eficiente. “Fizemos um projeto integrado com a região turística do Parque do Valongo, em parceria com a prefeitura. A nova estação será 100% acessível, com rampas de embarque e desembarque ampliadas, e segregação dos acessos de pedestres e ciclistas, visando melhorar o fluxo de entrada e saída e minimizar conflitos durante o uso da estação”, enfatizou Anderson Oliveira.

Outro ponto relevante é o novo posicionamento do flutuante, que será instalado a 12 metros de distância do porto, conforme diretrizes da Marinha, com o objetivo de melhorar a inclinação das rampas de acesso e eliminar movimentações paralelas. A mudança trará mais estabilidade, segurança e conforto aos passageiros durante o embarque e desembarque. “Estamos avançando bem e, com essa interdição, vai ser possível acelerar as obras pra entregarmos em janeiro do ano que vem”, disse o secretário-executivo.

Além das melhorias na Estação Praça da República, a travessia Santos/Vicente de Carvalho — a maior em volume de pedestres na região, com aproximadamente 10 mil usuários diários — também foi beneficiada por outras intervenções nos anos de 2023 e 2024. A Estação Vicente de Carvalho, localizada em Guarujá, recebeu investimentos de R$ 14,8 milhões, com a modernização do sistema de combate a incêndio, adequações de acessibilidade e construção de um novo flutuante com duas passarelas.

Parceria Público-Privada

O serviço de travessias operadas pelo Departamento Hidroviário (DH) está sendo preparado para atrair investimentos privados. O projeto prevê a concessão do serviço público coletivo aquaviário de 14 linhas, sendo oito litorâneas, três do sistema de balsas da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) e três no Reservatório de Paraibuna.

A consulta pública para a parceria público-privada está em fase de preparação e deve ser aberta neste último trimestre do ano, com o lançamento do edital previsto para o início do próximo ano.

Investimentos nas travessias

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, por meio do DH, reafirma seu compromisso com a melhoria contínua do sistema de travessias e com a segurança e bem-estar de todos os seus usuários.

O Governo de São Paulo tem promovido investimentos, totalizando mais de R$ 175 milhões, direcionados à modernização das embarcações, reforma das estruturas de embarque e desembarque, além de melhorias tecnológicas para otimização da gestão de filas e do atendimento.

A pasta vem trabalhando para melhorar os serviços prestados aos cidadãos que utilizam as travessias, focando nas regiões de maior demanda. Estruturas de atendimento, estações, flutuantes de atracação e balsas estão sendo reformadas, garantindo, em primeiro lugar, a segurança dos usuários, além de conforto e agilidade no serviço.

Em 2024, já foram entregues três embarcações reformadas e renovadas, duas atendendo a travessia Santos-Guarujá (FB-21 e FB-27) e uma atendendo a travessia São Sebastião/Ilhabela (FB-28), com um investimento total de R$ 23,4 milhões:

FB-21: investimento de R$ 6,8 milhões, capacidade para 21 veículos e 158 pedestres;

FB-27: investimento de R$ 8,5 milhões, capacidade para 216 pedestres e 44 veículos;

FB-28: investimento de R$ 8,1 milhões, capacidade para 44 veículos e 162 pedestres.

Neste segundo semestre, o DH entregará outras três embarcações que estão em reforma, além da conclusão das obras dos flutuantes de São Sebastião e Ilhabela, com um investimento total de R$ 35,7 milhões: