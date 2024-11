Travessia Poliana Okimoto espera 3 mil nadadores em praia de São Sebastião

A segunda etapa da Travessia Poliana Okimoto (TPO) de 2024 acontece no dia 8 de dezembro na praia de Bora Bora, em São Sebastião, SP. O evento, que foi criado em 2018 por Poliana Okimoto, campeã mundial de maratona aquática e primeira medalhista olímpica de natação do Brasil, oferece provas de natação para diferentes níveis, com percursos de 500m a 5km.

A TPO tem como propósito democratizar e ampliar a prática de natação em águas abertas pelo Brasil. “Separamos a prova em diferentes níveis de dificuldade para propor um desafio para nadadores iniciantes e experientes. É um evento que reúne famílias na praia e incentiva a prática da natação”, destaca Poliana.

A competição ajuda também a movimentar o turismo da cidade, que recebe milhares de participantes. Para esta segunda etapa em São Sebastião, a expectativa é de que 3 mil pessoas se juntem à prova.

Além de ter sua própria travessia, Poliana Okimoto será embaixadora da Oceanman, maior circuito mundial de natação em águas abertas, que retorna a Salvador em 2025. A próxima edição da Oceanman no Brasil já está com inscrições abertas e conta, pela primeira vez, com a realização da Vega Sports, holding de negócios esportivos que organiza a TPO desde 2021.

Programação:

7h30: Aquathlon individual Masculino

7h35: Aquathlon individual Feminino

7h40: Aquathlon Revezamento

8h30: Largada 5km e 2.5km Masculino

8h35: Largada 5km e 2.5km Feminino

11h00: Largada 1km Masculino

11h05: Largada 1km Feminino

12h00: Largada 500m Masculino

12h05: Largada 500m Feminino

As inscrições para a TPO podem ser realizadas no site oficial da Poliana Okimoto.