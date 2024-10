Transporte público gratuito no 1º turno das eleições: facilite seu voto usando as linhas da ViaQuatro e ViaMobilidade

Neste domingo, 6 de outubro, dia do primeiro turno das eleições municipais, as Linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente, estarão operando normalmente. Para apoiar a mobilidade dos eleitores, será oferecido transporte gratuito. Além da gratuidade, os usuários contarão com o suporte de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), que estarão à disposição nas estações e trens para fornecer orientações e assistência sempre que necessário.

Por que o transporte público é estratégico em dia de eleição?

O transporte público desempenha um papel fundamental em eventos importantes, como as eleições. Ele garante que a população possa exercer seu direito ao voto de forma rápida, segura e acessível, especialmente em uma cidade de grandes dimensões como São Paulo. Linhas de metrô e trem em pleno funcionamento durante o processo eleitoral são essenciais para evitar congestionamentos, garantir a chegada dos eleitores aos locais de votação e assegurar que todos tenham a oportunidade de participar ativamente do processo democrático.

A mobilidade eficiente é estratégica não apenas para facilitar o acesso dos cidadãos às urnas, mas também para garantir que o dia da eleição ocorra com a fluidez necessária, minimizando atrasos e transtornos.