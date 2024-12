Trânsito em São Paulo registra aumento significativo em dezembro

O cenário do trânsito na capital paulista, já conhecido por sua complexidade, apresenta um agravamento notável neste mês de dezembro. Dados recentes revelam que o congestionamento nas vias durante os dias úteis atingiu a marca de 510 quilômetros, representando um crescimento de 19% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse índice se aproxima do registrado em dezembro de 2019, antes do impacto da pandemia, quando a lentidão chegou a 570 km. Especialistas preveem que a situação pode piorar à medida que se aproxima o Natal.

O professor Valter Caldana, renomado especialista em arquitetura e urbanismo, aponta que o aumento no tráfego é um reflexo de uma atividade econômica crescente, redução no desemprego e elevação do consumo. No entanto, ele destaca que a ineficiência do transporte público tem levado muitos cidadãos a optarem por veículos particulares, contribuindo para a intensificação dos engarrafamentos nas ruas da cidade.

A frota de veículos em São Paulo já ultrapassa 8,6 milhões, com um acréscimo de cerca de 300 mil veículos em apenas um ano. Dentre esses veículos, menos de 46 mil são ônibus, enquanto o número de carros utilizados por aplicativos já chega a quase 600 mil, conforme estimativas recentes. Na semana passada, a audiodescritora Íris Fernandes relatou ter enfrentado uma jornada de duas horas e meia para percorrer um trajeto que normalmente levaria apenas uma hora, sendo obrigada a utilizar o metrô para chegar pontualmente a um show.