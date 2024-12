Tragédia no RS: Intoxicação Alimentar Deixa Três Mortos

No Rio Grande do Sul, um trágico incidente envolvendo intoxicação alimentar chamou a atenção das autoridades e da população. Em uma confraternização familiar em Torres, um bolo consumido por cinco pessoas resultou em três mortes e duas hospitalizações.

A perícia inicial revelou a presença de arsênio no sangue das vítimas, incluindo Neuza Denize Silva dos Anjos, que não sobreviveu à intoxicação. A investigação está centrada na mulher que preparou o bolo e no sobrinho-neto dela, uma criança de apenas 10 anos. Ambos continuam internados, mas estão clinicamente estáveis.

A polícia investiga se a contaminação foi acidental ou intencional, considerando as hipóteses de envenenamento ou intoxicação alimentar. O hospital onde as vítimas foram atendidas confirmou que todas apresentavam sintomas graves, como vômito e diarreia intensos, logo após a ingestão do alimento.

A situação se agravou rapidamente. Uma das pacientes chegou ao hospital em parada cardiorrespiratória e não pôde ser salva. Outra vítima também evoluiu para óbito poucas horas depois, com a causa da morte de Neuza registrada como choque pós-intoxicação alimentar. Além dela, Tatiana Denize Silva dos Santos e Maida Berenice Flores da Silva faleceram nas mesmas circunstâncias.

As amostras clínicas e toxicológicas dos pacientes foram enviadas ao Centro de Informações Toxicológicas em Porto Alegre para análises mais detalhadas.

A ocorrência evidencia a importância de medidas rigorosas de segurança alimentar e o potencial impacto de substâncias tóxicas, mesmo em pequenas doses. As investigações continuam, buscando esclarecer as causas dessa tragédia que abalou a comunidade local.