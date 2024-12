Cuidados necessários para evitar intoxicação alimentar nas festas de fim de ano

Com as festas de fim de ano se aproximando, o clima de confraternização e celebrações pode ser acompanhado de algumas preocupações relacionadas à segurança alimentar. Durante os grandes eventos, como ceias de Natal e Ano Novo, o risco de intoxicação alimentar aumenta devido à manipulação, armazenamento inadequado e consumo de alimentos contaminados. Por isso, é fundamental adotar medidas simples, mas eficazes, para evitar complicações de saúde e garantir uma refeição segura.



A intoxicação alimentar é causada por alimentos contaminados por vírus, bactérias ou toxinas. Nos dias de festas, os tipos mais comuns de microorganismos responsáveis incluem a Salmonella, Escherichia coli (E. coli) e Staphylococcus aureus, que proliferam em alimentos mal conservados ou manipulados de forma inadequada. Além disso, as altas temperaturas e o armazenamento impróprio podem favorecer o crescimento dessas bactérias.



De acordo com a professora de nutrição da Estácio, Rebeca Beraldo, as festas de fim de ano, com grandes volumes de comida e maior tempo de exposição à temperatura ambiente, criam condições ideais para a proliferação de patógenos. “A manipulação correta dos alimentos é essencial para evitar riscos de contaminação, principalmente em eventos como ceias e festas em que os alimentos ficam muito tempo fora da geladeira. É fundamental atentar para o armazenamento adequado, a higiene dos utensílios e a separação de alimentos crus e cozidos para prevenir infecções alimentares e proteger a saúde de todos os convidados”, explica a docente.



Dicas para Evitar Intoxicação Alimentar



Para as festas de fim de ano, é crucial estar atento a algumas práticas que podem minimizar o risco de intoxicação alimentar. Confira as principais recomendações:



Armazenamento Adequado



Mantenha alimentos refrigerados (abaixo de 5°C) e evite deixá-los à temperatura ambiente por mais de 2 horas.



Guarde as sobras em recipientes herméticos e leve à geladeira imediatamente após a refeição.



Preparação e Cozimento Adequado



Certifique-se de que carnes, aves e frutos do mar estão bem cozidos. Utilize um termômetro culinário para garantir que a temperatura interna das carnes atinja pelo menos 75°C.

Evite o consumo de maionese caseira ou de alimentos preparados com ovos crus, devido ao risco de salmonella.



Higiene e Manuseio

Lave bem as mãos antes de manusear alimentos e após tocar em superfícies que possam estar contaminadas.

Higienize utensílios, tábuas de corte e superfícies de preparo de alimentos com frequência.



Cuidado com Sobras



Reaqueça as sobras até que estejam bem quentes, com a temperatura interna acima de 75°C.



Evite reaquecer alimentos mais de uma vez, para prevenir a proliferação de bactérias.



Consumo Responsável



Evite consumir alimentos de vendedores ambulantes ou fontes duvidosas, que podem não seguir as práticas corretas de segurança alimentar.



Grupos como crianças, gestantes, idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido devem redobrar a atenção. Essas pessoas estão mais suscetíveis a complicações graves derivadas de intoxicações alimentares.



Sinais de Intoxicação Alimentar



Em caso de intoxicação, os sintomas mais comuns incluem:

– Dores abdominais

– Vômitos e diarreia

– Febre

– Náuseas



Se os sintomas persistirem por mais de 48 horas ou se houver sinais graves como febre alta ou sangue nas fezes, é recomendável procurar ajuda médica imediata.



Sobre a Estácio

A Estácio se orgulha de liderar o caminho da inovação educacional no Brasil, com o compromisso de promover as habilidades e competências necessárias para o sucesso profissional e o crescimento pessoal de seus mais de 700 mil alunos. Com mais de 54 anos de experiência acadêmica, a Instituição oferece uma ampla gama de serviços educacionais em cursos técnicos, de graduação e de extensão, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado, além de centenas de opções em cursos livres de aperfeiçoamento profissional. Reconhecida por sua excelência acadêmica, a Estácio aposta na tecnologia e na inovação como diferenciais para aprimorar o aprendizado e possibilitar o acesso democratizado ao ensino de qualidade. Presente em unidades de ensino em 25 estados e no Distrito Federal e em mais de dois mil Polos de Educação a distância em todo o país, a Estácio possui um dos mais sólidos e atuantes programas de Responsabilidade Social do setor educacional, e apoia diversas iniciativas nas áreas de educação, cultura, esporte e cidadania. Saiba mais em estacio.br.