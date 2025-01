Tragédia em Caieiras: Empresário e esposa morrem em acidente aéreo

Na noite de quinta-feira, 16, um trágico acidente aéreo em Caieiras, na Grande São Paulo, resultou na morte do empresário André Feldman e sua esposa, Juliana Elisa Maria Feldman. O casal era bastante conhecido na cidade de Americana, localizada no interior do estado. A filha do casal, Betina Feldman, de 11 anos, sobreviveu ao acidente juntamente com o piloto da aeronave, Edenilson de Oliveira Costa.

Betina, que completará 12 anos neste sábado, 18, passou a noite em uma área de mata acompanhada do piloto até que ambos fossem encontrados e resgatados com vida. Segundo informações obtidas, o helicóptero partiu do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, com destino à Americana.

André Feldman era um dos sócios da Big Brazil Tecnologia e Loteria S.A., empresa constituída em abril de 2021 e dedicada à exploração de jogos de azar e apostas. O registro na Receita Federal destaca seu papel como empresário no setor.

A tragédia comoveu a comunidade local. O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), expressou sua tristeza nas redes sociais: “Recebi com tristeza a notícia da morte do casal André e Juliana Feldman. Eles deixarão um legado de trabalho, dedicação e amizade. Que Deus possa confortar os corações enlutados dos familiares e amigos nesse momento de dor”.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também se manifestou sobre o ocorrido: “Infelizmente começamos o dia com a triste notícia da morte de um casal vítima da queda de um helicóptero na noite de ontem na região de Caieiras. Meus sentimentos a familiares e amigos neste momento”.

As operações de resgate foram iniciadas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, que foi o primeiro a chegar ao local do acidente. O sargento Pelegrini relatou em entrevista à TV Globo que tanto o piloto quanto Betina foram encontrados conscientes e encaminhados para atendimento médico no Hospital das Clínicas. A localização da aeronave foi facilitada pelo sinal de celular de uma das vítimas.

“Iniciamos o giro em cima da aeronave e avistamos uma pessoa tentando sair da área de mata. Optamos por pousar para tentar ajudar. Ele se identificou como o piloto e informou que havia três vítimas na aeronave. A menina estava bem e nos direcionou para onde deveríamos ir”, detalhou o sargento.

Infelizmente, os outros dois ocupantes do helicóptero não puderam ser resgatados naquele momento devido às condições do local.