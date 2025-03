Traficante procurado em Minas é preso pela GCM após ser detectado pelo Smart Sampa

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) prendeu na tarde de domingo (2) um homem condenado a 4 anos e 7 meses de prisão por tráfico de drogas pela Justiça de Camanducaia, em Minas Gerais.

Veja aqui o momento da prisão.

Washington Ricardo Cavalcanti da Silva, de 52 anos, aparentava tranquilidade quando sua imagem foi captada pelas câmeras do Smart Sampa ao caminhar entre foliões na Praça da República, no Centro. A captura ocorreu logo após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial.

Ele era procurado desde o dia 5 de fevereiro deste ano, quando teve um mandado de prisão expedido pela Justiça de Minas Gerais.

Após ser capturado, foi submetido a exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado ao 2º Distrito Policial, no bairro do Bom Retiro, onde teve a prisão confirmada.

O Smart Sampa já levou à prisão 762 criminosos foragidos da Justiça desde a sua implementação, no ano passado. No mesmo período, foram registradas 1.957 prisões em flagrante sem um único tiro disparado. Somente neste ano, de acordo com os dados atualizados às 14h15 desta segunda-feira (3), 443 pessoas que estavam foragidas da Justiça foram capturadas após serem identificadas pelas câmeras.

O Smart Sampa, maior programa de monitoramento por câmeras da América Latina, é uma ação consolidada e com resultados efetivos para a segurança da capital. O sistema de reconhecimento facial tem alto nível de precisão com algoritmos.

A ferramenta vem modernizando a política de segurança municipal, permitindo que criminosos condenados por estupro, assassinato e até mesmo integrantes de facções criminosas e de uma máfia chinesa, que estavam circulando pela sociedade e colocando vidas em risco, fossem reconhecidos pelas câmeras e levados de volta ao sistema prisional.

Formulado com as mais modernas tecnologias que garantem rapidez e eficácia nas ocorrências do município, o Smart Sampa possui algoritmos avançados que geram alertas inteligentes capazes de identificar atos de intrusão, vandalismo e furtos. Além de alertas que permitem a identificação de placas de veículos furtados ou roubados. O sistema de reconhecimento facial utilizado nos equipamentos permite a localização de pessoas desaparecidas e foragidos da Justiça.

O projeto inovador permite ainda a integração com vários órgãos do serviço público para maior agilidade no atendimento ao cidadão, como é o caso do SAMU, CET, polícias Militar e Civil, entre outros.

Para tornar o sistema ainda mais completo e mostrar o trabalho dinâmico à população, a Prefeitura inaugurou um novo instrumento de transparência do Smart Sampa, o Prisômetro. Com informações atualizadas em tempo real, o painel digital, instalado em frente ao Centro de Comando do Smart Sampa, na Rua XV de Novembro, apresenta à população o número de foragidos da Justiça capturados, de presos em flagrante e de pessoas desaparecidas encontradas.