Foragido da Justiça do Paraná é detido em São Paulo através do Sistema Smart Sampa

Na manhã desta quarta-feira (26), a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo realizou a detenção de um homem foragido da Justiça do Paraná, utilizando a tecnologia de reconhecimento facial proporcionada pelas câmeras do programa Smart Sampa.

Identificado como Rômulo Alves Farias, de 37 anos, o indivíduo possuía um histórico criminal extenso, com acusações que incluem associação criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo. Ele também é suspeito de ter participado de um assalto a uma agência bancária em 2014, onde explosivos foram utilizados para arrombar o cofre e subtrair valores significativos.

Natural de Curitiba-PR, Rômulo estava foragido desde agosto de 2022, após ter sua prisão preventiva emitida pela Justiça paranaense. De acordo com informações da polícia, ele é considerado um dos líderes do tráfico na região do Cajuru, em sua cidade natal.

A abordagem ocorreu enquanto Rômulo caminhava pela Rua Augusta, no centro da capital paulista. Durante a detenção, os agentes da GCM encontraram dois documentos falsificados em seu poder. O foragido foi imediatamente encaminhado ao 78º Distrito Policial, localizado no bairro dos Jardins, onde permanece à disposição das autoridades.

O programa Smart Sampa tem se mostrado eficaz na captura de criminosos, contabilizando desde 2024 um total de 729 foragidos localizados. Reconhecido como o maior sistema de monitoramento por câmeras da América Latina, o Smart Sampa também registrou 1.925 prisões em flagrante sem disparos e ajudou a localizar 41 pessoas desaparecidas.

Com o objetivo de aumentar a transparência e informar a população sobre suas atividades, a Prefeitura de São Paulo lançou recentemente o “Prisômetro”, um painel digital que fornece dados atualizados em tempo real sobre foragidos capturados e outras estatísticas relacionadas à segurança pública.

A ferramenta representa um avanço significativo nas políticas de segurança municipal, permitindo que indivíduos envolvidos em crimes graves sejam identificados e detidos antes que possam causar mais danos à sociedade.

Com algoritmos avançados, o sistema não apenas detecta foragidos e desaparecidos, mas também identifica atos criminosos como vandalismo e furtos, aumentando a eficácia das intervenções das autoridades. Além disso, promove integração com diversos órgãos públicos para otimizar a resposta às emergências.